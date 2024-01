Fecha y hora del sorteo para las semifinales de la Copa del Rey

La Copa del Rey continua su andar este martes, miércoles y jueves con los cuartos de final. Cuatro partidos que definirán a los semifinalistas de la competición española, quien tiene como actual campeón al Real Madrid, que fue eliminado en octavos de final ante el Atlético de Madrid.

Los encuentros de esta fase son: Celta Vigo vs. Real Sociedad, Mallorca vs. Girona, Athetic Club Bilbao vs. Fc Barcelona y Atlético de Madrid vs. Sevilla. Todos los encuentros serán a un solo partidos y el ganador tendrá su lugar en las semifinales.

Luego que se conozca el último clasificado el día jueves, ya el viernes se estará llevando a cabo el sorteo para los emparejamientos de los semifinalistas. El mismo tendrá lugar en salón de actos Luis Aragonés, de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.

El evento que revelará los enfrentamientos en busca de un cupo a la gran final, tienen previsto que inicie el viernes a las 7:00 (hora este de EE.UU.).

🚨 Las 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 de la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐲 se sortearán este viernes a las 𝟭𝟯:𝟬𝟬 horas



📍 Ciudad del Fútbol de Las Rozas

📺 @teledeporte y @MovistarPlus



🔗 https://t.co/HU7gtgk5PZ#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/YLrtZKAS2C — RFEF (@rfef) January 23, 2024

Formato y fechas de la semifinal

A diferencia de las fases anteriores, la semifinal es la única instancia de la Copa del Rey que contará con partidos de ida y vuelta. Además ya cuentan con fecha en la que se jugarán, primero las idas serán el 5 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 26 del mismo mes.

Entre los ocho equipos que actualmente pelean por un cupo a la semifinal, solo dos no han conseguido levantar la Copa del Rey. Por un lado el Celta de Vigo, que se quedó cerca en las ediciones de 1948, 1994 y 2001 llegando a la final. Mientras que el Girona, que está haciendo una excelente campaña como líder de LaLiga, no había podido pasar de octavos de final en la competición española.

Por otro lado, FC Barcelona y Athletic Club Bilbao son los equipos más ganadores de la competición con 31 y 23 títulos, respectivamente. El Atlético de Madrid ostenta 10 copas, la última en 2013. Real Sociedad sigue con dos, Sevilla con una y Mallorca con una en 2003.

Sigue leyendo:

· “Es el equipo de moda en Europa”: Javier Aguirre sobre la gran temporada del Girona en España

· “Lo que pasó en el Bernabéu es una vergüenza”: Joan Laporta atacó con todo a los árbitros en España

· Mohamed Salah podría estar fuera por lesión “entre 3 y 4 semanas”, según su agente