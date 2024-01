FOTO: Shakira causa polémica por posar junto a su “ex suegra”

Shakir parece destinada a “llevarse” lo mejor de sus antiguas relaciones. Y es que a pesar de superar, y seguir lidiando, con complicadas situaciones con su ex esposo, Gerard Piqué, la colombiana obtuvo grandes “2 grandes tesoros” que han marcado su vida: sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el español.

Pero aunque pocos lo sepan, la intérprete de “Waka Waka” también “obtuvo” un gran “regalo” de su anterior relación, de más de 10 años, con el argentino Antonio de la Rua: su amistad con la madre de su ex pareja, Inés Pertiné.

Y es que aunque la mayoría piense que se trata de una amistad “pasajera” para la artista, lo cierto es que es la misma Shakira quien tiene toda la intención de seguir en constante contacto con Inés gracias a su última fotografía.

Shakira también es amiga de la ex pareja del hermano de Antonio de la Rua. Crédito: AFP / Getty Images

Shakira es amiga de su ex suegra

Aunque Shakira y Antonio de la Rua terminaron su relación hace más de 10 años, lo cierto es que la colombiana no “cerró” por completo esta unión gracias a su amistad con Inés Pertiné. Y el mejor ejemplo de esto fue su más reciente fotografía en donde la acompañó con la frase: “Con nuestra exsuegra amada”.

En la fotografía, que no se revela exactamente la ubicación, se puede ver a Shakira sonriendo junto a Inés y Gabriela, una de las mejores amigas de la madre del argentino. Cabe destacar que Gabriela fue, durante un lapso, novia del hermano de Antonio.

Lo anterior deja ver que durante la relación de Shakira con Antonio de la Rua, la intérprete de “Pies Descalzos” entabló una gran amistad con ambas mujeres, la cual se ha mantenido vigente hasta el día de hoy.

La foto, de manera lógica, también originó una serie de teorías, por parte de diversos fanáticos y seguidores, en donde se mencionaba que la imagen podría ser un guiño a un posible “regreso” entre Shakira y de la Rua. Aunque lo anterior solo podría ser desmentido o confirmado por la misma artista, este escenario suena más que irreal debido a la actualidad de ambas personalidades así como la forma en la que finalizó su relación.

De suegras a suegras

La gran relación de Shakira con Inés y la ex novia del hermano de su ex pareja, contrasta en gran manera con la relación que tuvo con la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu. Y es que aunque nunca se llevó a cabo un pronunciamiento oficial por parte de la colombiana, un gran número de fuentes señalan que la relación entre la cantante y la española no fue la mejor. Incluso, se han revelado diversas fotografías en donde la madre de Piqué parece callar a la artista en un escenario con poco contexto.

Sin embargo, ha sido la misma Shakira quien ha revelado, a través de su música, la difícil relación que tuvo con su ex suegra gracias a pequeñas insinuaciones y detalles.

Continua leyendo

Gerard Piqué en problemas: Se revela un nueva infidelidad que le hizo a Shakira con una de sus mejores amigas

Censuran canciones de Shakira contra Gerard Piqué en España; “en varios lugares le sacan la palabra Piqué”

Acosador de Shakira levantó preocupación en Gerard Pique por el bienestar de sus hijos