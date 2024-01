Censuran canciones de Shakira contra Gerard Piqué en España; “en varios lugares le sacan la palabra Piqué”

A más de un año de la publicación del famoso tema “Music Sessions #53” de Bizarrap y Shakira, en donde la colombiana criticó duramente a su ex pareja, Gerard Piqué, por la infidelidad que cometió, tal parece que el ex futbolista aún no ha podido superar la “tiradera” de la cantante.

Y es que de acuerdo con el periodista Javier Ceriani, diversos lugares en España, específicamente discotecas, antros y bares, han decidido censurar las canciones de Shakira en donde se haga mención a Piqué o se mencione alguna referencia de su nombre o el de Clara Chía, su actual pareja y por quien habría sido infiel a la sudamericana.

No soy tonto. Ya me he dado cuenta de que en varios lugares le sacan la palabra ‘Piqué’, le hacen todo más liviano para que este español no sufra de ego” Javier Ceriani – Periodista

Gerard Piqué ni Shakira se han pronunciado respecto a esta nueva polémica. Crédito: AFP / Getty Images

¿España está en contra de Shakira?

Durante su participación, el periodista de Chime No Like reveló que visitó un gran número de discotecas en España. Sin embargo, durante su recorrido notó que en la mayoría de estos sitios, las canciones de Shakira no sonaban como las recordaba o como son originalmente.

Principalmente, y de acuerdo con Ceriani, la “tiradera” que lanzó la colombiana junto a Bizarrap, en donde hace claras menciones de su sentir hacia Piqué y la infidelidad que realizó el también empresario deportivo, era la más “modificada” de todas.

En esta misma canción, según lo revelado por Ceriani, se “cortaba” el nombre entero del español. Cabe destacar que este tema le dio la vuelta entera al mundo y dividió a un público ya segmentado en dos bandos: team Shakira y team Piqué.

La influencia de la tiradera de Shakira a Piqué

A pesar del éxito obtenido por “Music Sessions #53”, esto no evitó que un gran sector también se fuera “encima” de la cantante al mencionar que no lo había superado y que solo mostraba sentimientos de resentimiento.

Cabe recordar que la misma intérprete de “Waka Waka” mencionó en entrevistas previas que su canción no era “negociable a los gustos de las personas”. De igual manera, declaró que mucha gente le recomendó no publicar el tema: “Mucha gente alrededor mía era como ‘no,no,no, Shakira, no vas a sacar esa canción”.

Gerard Piqué reveló sentirse preocupado por sus hijos por el arresto del acosador de Shakira. Crédito: AFP / Getty Images

Todo lo anterior no evitó que la colombiana estrenará “Music Sessions #53” el 11 de enero 2023, convirtiéndolo en un éxito instantáneo. Al día de hoy, el tema junto al argentino Bizarrap ya cuenta con más de 600 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Hasta el momento, ni Shakira o Gerard Piqué han emitido alguna clase de declaración respecto al tema. Cabe recordar que recientemente, el español pronunció su preocupación por el arresto del acosador de su ex esposa en la ciudad de Miami. A través de diversas fuentes cercanas al ex defensor, este ha comenzado a temer por la vida de sus hijos, Milan y Sasha, por lo que no sería extraño pensar en alguna acción legal por parte del ibérico para obtener más tiempo con ellos.

