Lupillo Rivera y el tierno mensaje que envió antes de entrar este martes a ‘La Casa de los Famosos 4’

En su emotiva publicación en redes sociales, Lupillo Rivera expresó su profundo amor y agradecimiento hacia sus progenitores, destacando el papel fundamental que han tenido en su vida y carrera artística.

El cantante comenzó su mensaje recordando momentos de su infancia, en los que sus padres siempre estuvieron presentes, apoyándolo y brindándole su amor incondicional. Lupillo agradeció a su padre por ser su guía y mentor en la música, reconociendo la gran influencia que ha tenido en su camino profesional.

“Algún día serás padre y lo entenderás… Gracias por hacerme un hombre de bien. Sabe usted padre que siempre le he sido leal, siempre lo he tratado con mucho amor, siempre ha sido mi héroe y por siempre lo amaré, pase lo que pase”, comenzó diciendo en un video compartido en su perfil de Instagram, donde supera los dos millones de seguidores.

Sin embargo, los internautas no pudieron ocultar que les llamó la atención el corto mensaje que le envió a su progenitora: “Y a mi madre simplemente gracias por el corazón que me dio”, agregó.

La tierna publicación de Rivera conmovió a algunos seguidores, quienes han felicitado al cantante por reconocer y valorar el amor de sus padres. Además, han expresado su emoción y entusiasmo por verlo participar en la cuarta edición de La Casa de los Famosos.

“Él quiere más a su padre y lo entiendo”, “Por la única razón que veré la casa de los famosos Team Lupillo”, “Heeeey no te estás muriendo, solo es un juego”, “Yo lo veo triste y me late que ese no vas a aguantar como Juan lo verán”, “Eso mismo te dirá una de tus hijas gracias por el corazón que le diste recuerda que lo que cosechas sembrarás lupilla”, “Nunca he visto este programa, pero creo que llegó el momento de hacerlo ahora. Mi voto es para ti mi Lupe”, “Les dio en toda su madre con unas cuantas palabras, no te sientas mal”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

