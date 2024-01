Alcalde Adams en su discurso del estado de NYC: “La ciudad está mucho más fuerte que hace dos años”

El alcalde Eric Adams pronunció este miércoles su discurso sobre el estado de la Ciudad de Nueva York en medio de varias tormentas políticas que lo enfrentan con varios líderes electos demócratas, una crisis humanitaria inédita causada por el arribo de miles de inmigrantes que solicitan albergue y la explosión histórica de los precios de renta habitacional, que convierte la falta vivienda asequible en la Gran Manzana, en una “tragedia” para la clase trabajadora.

Cuando en enero de 2022, Adams arribó al poder, el tema que más angustiaba a los neoyorquinos era la “epidemia” de las balaceras y los asesinatos. En segundo lugar, la recuperación económica de una urbe devastada por el COVID-19. De acuerdo con sus propios balances, la delincuencia ha disminuido y los empleos han aumentado.

En medio de nuevos escenarios complicados, algunos de vieja data, otros sorpresivos, el mandatario municipal que inaugura su tercer año en el cargo, pone todas las luces en continuar avanzando en la seguridad pública, invertir en viviendas asequibles y expandir programas para que los más pobres y los emprendedores, no vean a la ‘capital del mundo’ como un lugar en donde solo se sobrevive.

“Gracias al arduo trabajo de esta administración, la ciudad es fuerte, mucho más fuerte que hace dos años”, dijo convencido en su discurso en el Hostos Community College de El Bronx.

A pocas cuadras de allí, un grupo variado de manifestantes se entremezclaron, las quejas más comunes eran por los recortes presupuestarios a varias agencias.

En el amplio espectro de manifestantes coincidieron quienes exigen el cierre de Rikers Island y más control a los uniformados policiales. También se agruparon en una esquina cercana líderes de los vendedores ambulantes, quienes exigen la ampliación de las licencias. Aparecieron también los espontáneos, que critican que protestan que se inviertan billones de dólares en inmigrantes recién llegados. En contraste otros, claman que sean tratados de una manera más digna.

En paralelo, trabajadores sindicales de 32BJ-SEIU y Hotel and Gaming Trades Council, se reunieron para vitorear y aclamar las políticas del alcalde.

Foco en el caos vial

“Basta con mirar los números. Hemos retirado más de 14,000 armas ilegales de nuestras calles, hemos reducido el número de tiroteos y homicidios en dos dígitos, hemos conseguido que 4 millones de personas vuelvan a nuestro Subway y hemos dado la bienvenida a casi 62 millones de turistas a nuestros hoteles, teatros y restaurantes”, ponderó.

Para este 2024, la administración municipal seguirá la ruta necesaria para reforzar la seguridad pública, sólo que ahora pondrá toda su energía en la seguridad vial. Y más específicamente en una de las realidades que también angustia a los neoyorquinos: el caos causado por las bicicletas y motonetas.

Adams anunció que está en conversaciones con el Concejo Municipal para crear el “Departamento de Entrega Sostenible”, es decir la primera entidad reguladora de prestación de servicios de deliveristas en el país, bajo la certeza que justamente la irrupción de las aplicaciones de entrega a domicilio es el principal “motor” de la vorágine sin control de ciclistas y motorizados en los cinco condados.

”Vamos a priorizar la seguridad, mientras se aprovecha el potencial de estas nuevas formas de transporte, pero la seguridad vial es seguridad pública y debemos mantener seguras las calles y aceras”, especificó el mandatario.

Tras la “caza” de vendedores ilegales de cannabis

Además del caos vial, el alcalde puso el dedo en otro renglón: Nuestras familias no deberían tener que preocuparse porque le venden ilegalmente marihuana en las calles a sus hijos.

Para lograr este objetivo, la municipalidad requerirá nuevas legislaciones y poderes especiales que solo puede otorgar la gobernación de Nueva York.

“El cannabis legal sigue siendo la opción correcta para nuestra Ciudad y nuestro Estado, pero los neoyorquinos están hartos de los comerciantes ilegales”.

El alcalde prometió organizar una nueva agencia que ponga freno al caos vial de NYC. (Foto: M. Appleton – NYC Mayoral Office)

Reforma en NYPD

En la alocución en donde se trazó el futuro de la ciudad, no hubo una mención específica a la ley ‘Cuántas Paradas’ aprobada por el Concejo Municipal que fue vetada por el mandatario municipal el pasado viernes, enfrentándolo con la mayoría demócrata de esa cámara. Aunque sí hubo un anuncio claro dirigido a un mayor control de la actuación policial.

La norma bloqueada por el alcalde, exige un registro estadístico mucho más completo de todas las detenciones, cacheos e interrogatorios que efectúen los funcionarios del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en sus operativos de seguridad pública.

En medio de la agria controversia con los líderes demócratas del Concejo que insistirán en las próximas semanas en revocar el veto y mientras decenas de manifestantes se encontraban repudiando que se haya frenado esta ley, Adams propuso algunos ajustes a la disciplina interna de la Uniformada.

“Nuestros agentes de policía siempre están sujetos a los más altos estándares posibles, pero cuando un civil presenta una queja, debemos actuar más rápidamente para resolver el asunto. En este momento, algunos casos de disciplina interna en NYPD puede tardar hasta un año en resolverse, si no más”.

En concreto, la municipalidad reformará su proceso disciplinario ante denuncias para reducir ese tiempo a la mitad, estableciendo cronogramas más estrictos en el seguimiento de supuestas violaciones a la disciplina policial.

Construir viviendas

En su tercer discurso sobre el estado de la Ciudad Nueva York, el mandatario puso en relieve el programa “24 en 24”, el cual está basado en el proyecto de construir 24 proyectos y 12,000 viviendas en sitios públicos.

A finales de este año, por primera vez en 15 años, se abrirá la lista de espera de vales de la Sección 8 de la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), con el objetivo de emitir 1,000 vales por mes.

También se anunció la conformación de un nuevo Gabinete de Protección a Inquilinos para ayudar a más personas a evitar los desalojos y el desbloqueo de más recursos para avanzar en reparaciones de los complejos de NYCHA.

Adams se ufanó de haber financiado un “número récord” de 27,000 viviendas asequibles el año pasado, conectando “como nunca antes” a personas que anteriormente estaban sin hogar con lugares asequibles para vivir de manera permanente.

Más empleos

Además, el alcalde Adams se comprometió a acelerar el crecimiento del empleo en la ciudad para alcanzar un total de 5 millones de empleos para 2025.

En las próximas semanas, se dará a conocer el “Plan de Acción de Economía Verde” para detallar cómo la Gran Manzana aprovechará el potencial económico de reducir las emisiones y ayudar a respaldar 400,000 empleos de la economía verde para 2040.

Entre otros avances en el sector laboral, devastado por la pandemia, se asegura que se han creado más de 270,000 empleos en el sector privado y 44,000 empresas, la mayoría de las cuales son de pequeños emprendedores.

A través de inversiones estratégicas y promoción, esta administración municipal redujo el costo de bolsillo del cuidado infantil subsidiado, o copago por niño, para una familia que gana $55,000 al año de $55 por semana en 2022 a $4,80 por semana en la actualidad.

“Nosotros hicimos nuestra parte”

El mandatario municipal recordó además que la Ciudad de Nueva York ha ayudado a más de 172,000 solicitantes de asilo proporcionándoles alimentos, atención médica y refugio.

“De ellos, hemos ayudado a casi 105,000 a dar los siguientes pasos en su viaje y emprender el camino hacia la autosuficiencia”. También remarcó lo que ha sido un punto constante en sus intervenciones públicas en los últimos meses: esta es una crisis nacional que exige una solución nacional.

De esta forma, reiteró por enésima vez su llamado de auxilio al gobierno federal ante la crisis migratoria.

“Lamentamos que no haya anunciado nada nuevo para mejorar las vidas de los recién llegados o de los neoyorquinos inmigrantes de larga data”, resumió en un comunicado la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC).

Vendedores ambulantes protestaron exigieron la ampliación de los permisos para operar. (F. Martínez)

“Aquí el alcalde no es bienvenido”

Grupos sindicales que representan a los trabajadores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), activistas por los Derechos Humanos, portavoces de más de 24 organizaciones comunitarias y asociaciones de defensa de todo tipo se concentraron a la salida de la estación del Subway 149 St- Grand Concourse en El Bronx, por diferentes causas y demandas, pero teniendo en común su rechazo a diferentes políticas u omisiones del alcalde.

“Aquí el alcalde no es bienvenido. Mientras hace recortes a CUNY presenta su discurso en uno de sus auditorium. Nuestra Universidad no está mejor en este momento”, gritaba James David, presidente del sindicato de esta institución.

Por su parte, una residente mexicana de El Bronx que se identificó como ‘Yajaira’ exhibía una pancarta que decía: Veto a la crisis migratoria.

“Basta que se hable de una crisis migratoria, solo para aligerar recursos millonarios para atender una emergencia, para el beneficio real de unos pocos. Quienes están en los albergues, están cada vez peor, viviendo en condiciones inhumanas. Aquí lo que tenemos es una crisis espantosa de vivienda”, aseveró la joven.

Asimismo un grupo de vendedores ambulantes, liderados por el ecuatoriano Vicente Ventinilla, levantaron sus voces en contra del silencio del mandatario municipal, ante una necesidad acumulada por décadas, como la ampliación de las licencias de operación.

“El Departamento de Saneamiento nos sigue desalojando. Estamos en una lista de espera de 10,000 personas que aspiramos recibir algún día un permiso. Y el número 200 le toca la cita en seis años. Lo único que recibimos son inspecciones, decomisos y desalojos”, destacó Vicente.

Otro comerciante informal que vende tamales asegura que desde que llegó a la ciudad hace 20 años al igual que miles de sus compañeros, jamás ha solicitado ningún tipo de ayudas ni para comer, ni para hospedarse.

“Cada pan que me he comido aquí, es porque lo he trabajado. Solo queremos que nos dejen de perseguir. Y nos den los permisos para operar sin temor que una mañana te quiten todo cuando te piden la licencia”, remató el inmigrante.