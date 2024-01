Aleks Syntek responde a quienes lo critican por haber salido con su esposa cuando era menor de edad

Las controversias con Aleks Syntek son bastante conocidas y han generado diversas opiniones entre sus seguidores y la opinión pública en general. Uno de los temas más polémicos ha sido su postura crítica hacia el reguetón, lo que ha llevado a enfrentamientos con otros artistas del género y algunos en ocasiones le han contestado por no compartir su posición.

Además, en el pasado ha sido señalado por tener presuntos tratos inapropiados con un menor de edad a través de las redes sociales. Estas acusaciones generaron una gran atención mediática, aunque no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

“Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar, con su hermana (Ingrid Coronado) que la coló”, comenzó diciendo en el pódcast de Ingrid Coronado.

El cantante no dudó en contar la manera en como conoció a su esposa hace unos años, al tiempo que rememoró que el día que la conoció estaba a punto de irse de un local nocturno, pero al verla cambió su decisión y prefirió quedarse un rato más.

“Estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí. ‘Es que no puede ser que nadie te vio… al parecer me quedaré un poco más’. ‘A lo mejor, soy yo lo que tú necesitas’. Entonces, se paró de la mesa, se vino hacia el área de pista y me la topé”, le siguió contando a la hermana de su esposa.

El intérprete de ‘Por volverte a ver’ explicó la forma en como comenzaron a dialogar cuando su edad era de 23: “Empezamos a platicar y en algún momento le saqué el teléfono y luego la invité a salir. Ella tenía 16 años”.

Aleks Syntek aclara los malos comentarios que hay en su contra

El mexicano no dudó ni un segundo en responder a las graves acusaciones que le hacen en las redes sociales y fue a través de X donde contestó: “Las mentes torcidas que piensan y escuchan lo que quieren pensar me deprimen cada vez más. El mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y, al final, la bondad y la verdad perseverarán”.

“Entonces si le gustan menores”, “O sea, la hermana entonces era menor de edad”, “No dijo que salió con ella en ese momento y la enamoro fue un proceso XD dejen el drama”, “Aún no tenía edad de verdad que no entiendo”, “Bueno, pero entonces cuántos años tenía cada uno para aquel momento?”, “Este tipo tuvo una investigación por algo de un niño, ya se olvidó todo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

