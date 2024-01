Angélica Rivera finaliza con los rumores de su regreso a la televisión: “Ya hay muchos planes”

La mexicana Angélica Rivera hace algún tiempo tomó una pausa en su carrera como actriz después de ser la Primera Dama de la nación que la vio crecer. Una vez que terminó su mandato, decidió alejarse de los reflectores y dedicarse a otros proyectos. Sin embargo, en varias ocasiones ha mencionado que tiene planes de regresar a la televisión, aunque aún no ha establecido una fecha exacta, el día estaría mucho más cerca de lo que algunos creen.

Enrique Peña Nieto en septiembre de 2018 cumpliendo con sus deberes de la nación. / Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images.

“Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa. Si fuera ese el proyecto que se trabajaría, yo sería el más feliz”, llegó a mencionar Danilo Carrera sobre un casting que realizó con la actriz.

El presentador de televisión ecuatoriano no se despidió de la prensa sin antes agregar que: “No depende de mí ni de Angélica, porque también dijeron, le echaron la culpa a Angélica alguna vez, la defiendo al cien por ciento. No fue culpa de ella que no se hiciera en el momento, que era en enero, fueron cosas de la empresa”.

La actriz reconocida por su interpretación del personaje de ‘Gaviota’, sostuvo un encuentro con ‘Sale el sol’ donde expresó lo siguiente: “Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto ya voy a estar (de regreso)”.

Angélica Rivera estaría bastante contenta por lo que le espera en su carrera profesional. / Foto: Mezcalent.

Los medios de comunicación aprovecharon para consultarle de qué será el próximo proyecto en el que la podrán disfrutar de su talento, y aunque no mencionó detalles, manifestó lo siguiente: “Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán, telenovela, cine, serie…”. Por ello, será con el transcurrir del tiempo que se conocerá lo que hará para su gran regreso.

