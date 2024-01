Christian Estrada le envía un emotivo mensaje a Alicia Machado tras haber terminado su relación

La Miss Universo 1996 Alicia Machado fue una de las invitadas especiales en el nuevo programa de Telemundo que lleva por nombre ‘Pica y se Extiende’ y durante una conversación que sostuvo con Carlos Adyan y Verónica Bastos aprovechó para revelar detalles sobre lo que estaba ocurriendo con su vida amorosa y es que contó que su relación sentimental con Christian Estrada finalizó.

“No, ya no. Estoy soltera, sin compromiso, terminé mi relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él. No tengo nada bueno ni nada malo que decir de él, lamentablemente. Pero pasan cosas. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento”, relató durante la transmisión del programa que podrán disfrutar todos los domingos.

Sin embargo, no quiso contar a fondo la causa que los llevó a no seguir juntos. Por ello, abordó otros temas tales como: “Yo tengo demasiado trabajo… en dos semanas me voy a filmar una película en Guadalajara, me voy a filmar una serie en febrero”.

¿Qué dijo Christian Estrada sobre su ruptura con Alicia Machado?

Recordemos que las cosas entre la actriz venezolana y Christian Estrada desde un principio estuvieron marcadas por los escándalos. Además, no es la primera vez que habían terminado, se presume que lo hicieron unas tres veces.

Estrada aprovechó su perfil de la red social de la camarita para compartir su opinión luego que Machado anunciara nuevamente su separación. Por ello, colgó una foto de ellos donde se muestran bastante cercanos y la acompañó con un mensaje.

“A pesar de todo te he querido como a nadie porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es. Me quedo con saber que hice parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente que te quise bien, pero cuando algo no funciona, la culpa es compartida, no hay buenos ni malos”, fueron las palabras que él mencionó.

El modelo mexicano aprovechó para finalizar su comunicado diciendo lo siguiente: “Te deseo lo mejor porque para mí fuiste la mejor”.

