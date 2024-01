Alicia Machado anuncia que terminó con Christian Estrada: ‘Es la mejor decisión que he tomado’

Alicia Machado, actriz venezolana, está nuevamente soltera, pues terminó con el influencer mexicano Christian Estrada, con quien tuvo una relación marcada por altas y bajas, debido a que terminaron en varias ocasiones, pero terminaban regresando.

Ahora todo parece que es definitivo, pues la Miss Universo 1996 dijo que fue la mejor decisión que pudo tomar y que se siente feliz de haberse separado.

Durante su participación en el programa ‘Pica y Se Extiende’, que estrenó el 20 de enero Telemundo, la ex reina de belleza afirmó: “Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada malo ni bueno que decirles lamentablemente, pero bueno, pasan cosas. Yo estoy feliz. Es la mejor decisión que he tomado, creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento, y nada, le deseo lo mejor”.

Estas declaraciones las analizaron en el show ‘En Casa con Telemundo’, en el que indicaron que esto es algo que se sabía que ocurriría en unos meses, debido a que el noviazgo tuvo separaciones fuertes que afectaron su amor.

“Crónica de una muerte anunciada, sabíamos que realmente Christian Estrada es un personaje, porque no es normal tener problemas con tus tres exparejas”, dijo Carlos Adyan, quien la entrevistó.

En el espacio de entretenimiento explicó que a Alicia Machado no le gustó tampoco el pleito que el creador de contenido mantenía con su ex Ferka.

“Entre las cosas que decía es que no estaba feliz en la relación, que no era la persona para ella. Le deseamos lo mejor a Alicia, la verdad es un buen momento para seguir cumpliendo metas. La separación ocurrió el 2 de enero, entonces es algo que pasó, y por supuesto le deseamos lo mejor a Christian y que encuentren a sus medias naranjas”, agregó.

Alicia Machado habla de ‘La Casa de los Famosos 4’

La venezolana, a pesar de estar soltera, sigue enfocada en su carrera y por eso fue vista en el estreno de ‘Pica y Se Extiende’, en donde también habló de la cuarta temporada, que estrenarán este martes.

En la entrevista, la artista confesó que le gustaría que fuera un hombre el vencedor e indicó quiénes son sus favoritos para triunfar.

“Yo creo que esta edición, estoy casi convencida y me atrevo a asegurarlo en ‘Pica y Se Extiende’ en el primer programa y en cuatro meses me vuelven a poner esta grabación: esta edición la va a ganar un hombre. Tiene que ganarla un hombre porque yo creo que es hora de darle un voto de confianza a los hombres, que muestren también lo mejor de sí. Mis gallos son Gregorio Pernía, mi hermano y es un gran padre, es un buen hombre y decente. Cuidado con Adame, me cae muy bien, soy team Adame”.

Además, reveló que Lupillo Rivera es otro de los que cree que podría conquistar al público y salir victorioso de ‘La Casa de los Famosos’.

