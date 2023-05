¿Alicia Machado soltera? Envió un contundente mensaje tras dejarse ver con Christian Estrada

La venezolana Alicia Machado durante los últimos meses se le vio de una manera muy romántica junto a Christian Estrada. Por ello, comenzaron a rumorar en las diversas redes sociales que entre ellos existía algo más que una amistad, debido a que siempre se les veía muy cariñosos y sin ninguna otra compañía.

A inicios del mes de mayo realizaron el evento de ‘Mujeres Latinas en la Música Billboard’ y tras la llegada de la Miss Universo 1996 se le vio acompañada y tomada de la mano de Estrada, hecho que confirmó las especulaciones que se habían registrado.

La Miss Universo 1996 Alicia Machado junto a Christian Estrada. / Foto: Mezcalent.

Machado este fin de semana aclaró una duda que se ha venido presentando recientemente, debido a que respondió a la incertidumbre de sus seguidores, hecho que la llevó a decir que le gusta disfrutar de la vida, pero “next”.

“Qué pena, pero next, así que ya aclarado el punto, pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, comenzó diciendo.

La también actriz manifestó que siempre va a gozar de las circunstancias de la vida cuantas veces sea necesario, aunque recalcó que tras ser una dama deben tenerle cierta consideración, pues es lo que ella hace cuando está compartiendo con alguna persona.

“Me la paso bien un rato cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete, así que next”, añadió y finalmente estuvo bailando.

Estrada habló del trato entre ellos

El actor Christian Estrada en una oportunidad fue consultado por lo que aparentemente parecía ser una relación sentimental, al tiempo que aclaró que eso no era así. Además, es padre de un pequeño y según destacó que el niño siempre será lo primero ante cualquier situación.

“Somos amigos, nos estamos conociendo, es una tipaza, te lo vuelvo a repetir, es una dama… Ahorita mi prioridad es mi hijo, no tengo tiempo para relaciones y es una gran amiga”, expresó.

