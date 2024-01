Frida Sofía rompe el silencio y explica por qué no aceptó entrar a La Casa de los Famosos 4

Frida Sofía compartió, mediante su cuenta oficial de Instagram, un comunicado de prensa en donde explica las razones por las cuales no aceptó ser parte de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo.

En su escrito la hija de Alejandra Guzmán destaca que la decisión de cancelar su participación se debió a no querer aceptar una investigación sobre todos los aspectos de su vida privada, que ella tiene derecho a resguardar, puesto que no tienen relación alguna con el trabajo por el cual iba a ser contratada.

En el comunicado ésta indica lo siguiente: “El motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada.

Situación que me causó desconcierto, puesto que, si bien es cierto, se me solicitó una investigación para verificar los llamados “criminal records”, que no son otra cosa más que la investigación de mis antecedentes penales en los Estados Unidos, los cuales no tenían ningún inconveniente en que fueran investigados; no menos cierto es que la figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando”.

En su comunicado responde a todos los rumores que la señalaban como “la culpable” o “conflictiva” en torno a posibles exigencias de su parte a la producción y viceversa. Sobre esto Frida Sofía explica: “Se habla de mi negativa de realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora dicho examen”.

Frida Sofía busca compartir este mensaje con el afán de romper la línea de hay de desinformación en torno a su nombre y su persona: “También, se ha especulado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación a la que les he hecho mención atiende a que tengo problemas legales en Estados Unidos; lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia ni e la Unión Americana, ni en México, por lo que toda esa serie de especulaciones no tienen ningún tipo de sustento y únicamente abonan a la desinformación”.

Puedes leer el comunicado de prensa completo aquí:

Comunicado de prensa de #FridaSofia. Dónde aclara porque no entro a #LaCasaDeLosFamosos de #Telemundo.



*Frida asegura que Endemol quería investigar sus antecedentes penales. #LaCasaDeLosFamosos4 #LCDLF4 pic.twitter.com/xb0Il5JzhX — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) January 24, 2024

La ausencia de Frida Sofía en este reality es sin lugar a dudas una gran pérdida para el público, porque en efecto ella era vista como “la joya de la corona”. Es el personaje público que todos quieren ver y conocer a profundidad en un reality como éste.

La última palabra aún no ha sido dicha y el slogan de La Casa de los Famosos es claro, “aquí todo puede pasar”. ¿Sin Frida Sofía, quiénes son los 23 famosos que conforman esta cuarta temporada?

Alfredo Adame

Daniela ‘La Bebeshita’ Alexis

Guty Carrera

Silvia ‘La Bronca’ Del Valle

Sophie Durand

Christian Estrada

Pedro ‘La Divaza’ Figueira

Leslie Gallardo

Thalí García

Aleska Génesis

Carlos Gómez

Mariana González

Ariadna Gutiérrez

Alana Lliteras

Fernando Lozada

Robbie Mora

Clovis Nienow

Gregorio Pernía

Cristina Porta

José Reyes

Lupillo Rivera

Maripily Rivera

Rodrigo Romeh

Estos son los nombres y los rostros de los 23 famosos confirmado para La Casa de los Famosos 4. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· Héctor Sandarti y su mensaje tras el estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’ sin su presencia

· ¿La Casa de los Famosos 4 se queda sin Frida Sofía y en su lugar entró Christian Estrada?

· Aleska Génesis tras entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’: “Yo no soy una delincuente”