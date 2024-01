Aleska Génesis tras entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’: “Yo no soy una delincuente”

La venezolana Aleska Génesis sorprendió a más de uno la noche del pasado martes 23 de enero cuando apareció a través de las cámaras de Telemundo para ser una de las concursantes que integrará esta cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos‘.

El presentador de televisión Nacho Lozano no dudó en abordarla por la situación que se registró el pasado fin de semana, cuando fue detenida por aparentemente haberse robado unos costosos relojes, aunque posteriormente fue liberada. Por ello, la expareja sentimental de Nicky Jam habló sin tapujos sobre dichas acusaciones.

Aleska con una gran sonrisa en su rostro, aprovechó para iniciar diciendo: “Creo que la vida me puso una prueba y la pasé, porque yo sabía que iba a pasar, antes de subir al vuelo me notificaron que tenía un orden de aprensión”, pero aparentemente no fue suficiente porque añadió que: “Yo no soy una delincuente”.

La modelo añadió que: “Aprendí que siempre tengo que mantener la fe, eso es lo que hace que ocurra el milagro, y ahora estoy más que lista para entrar a la casa y vean quién es realmente Aleska Génesis”.

Recordemos que desde hace varias semanas se comenzó a rumorar que ella participaría, aunque todo cambió cuando el fin de semana ocupó los principales titulares de la fuente de entretenimiento por la delicada acusación que hicieron en su contra. Tras su confirmación en el reality show, los usuarios de la red social de la camarita se pronunciaron al respecto, pero no todos se mostraron satisfechos al verla pisar el escenario.

Aleska Génesis divide opiniones tras su ingreso al reality show de Telemundo. / Foto: Mezcalent.

A su vez, algunos internautas aseguraron que la modelo profesional venezolana podría ser la primera participante eliminada de la cuarta temporada.

“Y todo lo del arresto fue show”, “No es hate, pero con el show que se montaron lo que hicieron fue que el público no le dé apoyo y a la primera nominación la sacan”, “Guarden todos sus pertenencias”, “Tenían que avisarle a los demás para que no llevarán relojes ni ningún tipo de artículo de valor”, “Como hay gente que apoya esto, Dios mío … Como una mujer por fama, deja su dignidad por el suelo”, “Ahora se va a poner más picante el show”, “Brujería en esa casa”, “Ya en la primera semana que la saquen”, “Sabía que todo fue puro show, la primera que vamos a sacar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el Instagram de Telemundo realities.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4, en vivo: sigue minuto a minuto el comienzo del reality

· La Casa de los Famosos 4: los lunes serán los días de expulsión y los viernes serán de salvación

· Lupillo Rivera y el tierno mensaje que envió antes de entrar este martes a ‘La Casa de los Famosos 4’