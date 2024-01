Julio César Chávez cuenta detalles sobre su hijo tras recibir libertad bajo fianza

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez rompió el silencio este martes al hablar por primera vez del estatus de su hijo Julio César Chávez Jr., el cual salió en libertad bajo fianza hace poco más de una semana tras haber sido encarcelado por posesión ilegal de armas.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Julio César Chávez aclaró la situación por la que pasa su hijo aunque de primera mano aseguró que aún se encuentra en estatus legal, por lo que no puede ofrecer detalles muy específicos del caso.

El Gran Campeón contó en primera parte que el equipo legal de Chávez Jr. se encuentra trabajando todavía, pero que su hijo está bien y en un programa de rehabilitación cumpliendo con las indicaciones del juez.

“Ya está muy bien, gracias a Dios (Chávez Jr.). Está haciendo su rehabilitación por orden del juez y esa es una buena señal”, comentó al magazine televisivo.

Posteriormente indicó que uno de los próximos pasos en el caso legal será una próxima audiencia donde se definirá el estatus en el que quedará Chávez Jr., sobre si recibirá una condena por la posesión de un rifle de largo alcance en Los Ángeles o si por el contrario será absuelto de todos los cargos.

“Va a ir a corte el día 15 de febrero para ver qué es lo que pasa, pero parece que todo va bien. Cuando pase la audiencia ya les cuento. No voy a estar presente”, añadió Julio César Chávez, quien constantemente se lamenta por no poder ingresar a Estados Unidos y ahora menos, sin poder ver a su hijo.

Sin embargo, aunque se encuentra pendiente y en comunicación constante con el entorno de Chávez Jr., no ha podido tener una comunicación directa con él, pero ratificó el apoyo hacia él sin importar el momento que se encuentre viviendo.

“No, no he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema. Ahorita no puedo hablar, yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas”, cerró.

La relación entre Julio César Chávez y su hijo sufrió un declive con el pasar de los años. FOTO: Jeff Bottari/Getty Images.

Chávez Jr. fue puesto bajo arresto luego que una denuncia anónima de un fanático preocupara a la policía de Los Ángeles, que se presentó en su residencia y tras una breve inspección encontraron el arma que se encuentra prohibida en la localidad.

Según el posterior informe policial, la posesión de dicha arma podía representar un peligro tanto para la sociedad como para él mismo, y de hecho al ser confiscado se demostró que el artefacto no poseía documentos y era “imposible” de rastrear, lo que agravó la situación.

Esto llevó a que fuese trasladado desde su hogar hasta la cárcel de Valley, ubicada en Van Nuys, para su reseña y posterior reclusión.

Un par de días tras las rejas Chávez Jr. salió en libertad al pagar $75,000 dólares y se espera que en el mes de febrero la justicia termine de dictar sentencia para conocer su culpabilidad o inocencia.

Antes de ser encarcelado, Chávez Jr. se encontraba en una supuesta preparación para regresar al cuadrilátero luego de tener más de dos años alejado del boxeo al sufrir problemas por su adicción a las drogas.

