Julio César Chávez Jr. liberado bajo fianza y enviado de inmediato a programa de rehabilitación

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quedó en libertad bajo fianza y comenzará de inmediato un programa de rehabilitación, tras ser arrestado el pasado domingo por posesión ilegal de armas de fuego.

Chávez Jr. deberá regresar a la corte en Los Ángeles el 15 de febrero donde enfrenta tres cargos relacionados con la posesión de un rifle con cañón de 8.5 pulgadas y otro de 17.5 pulgadas, ambos no registrados o “fantasmas”.

El juez Kellogg liberó a Chávez Jr tras declararse no culpable y pagando una fianza de $50,000 dólares, pero con la condición que ingrese “directamente” a un programa, del cual no se conocen detalles.

El juez Kellogg mostró conocimiento acerca del acusado como figura pública. Incluso, dijo que recordaba bien al padre del detenido, el legendario campeón Julio César Chávez. Kellogg, como dato curioso, fue jugador de fútbol americano profesional con los Broncos de Denver.

Defensa de Julio César Chávez Jr. satisfecha por el resultado

Guadalupe Valencia, uno de los abogados de Chávez Jr. se mostró satisfecho por el resultado de la audiencia y comentó que Julio está de buen ánimo para ingresar al programa ordenado por el juez.

“Es un proceso que dura tiempo, muchas cosas pueden pasar. No es secreto, ustedes de la prensa saben que Julio ha batallado y el juez comprende eso, y pues ha estudiado el caso”, contó Valencia al periodista de La Opinión, Ricardo López Juárez.

Por su parte, Michael Goldstein, otro de los abogados de Chávez Jr., dijo que por el momento lo único importante es su bienestar.

Goldstein expuso: “Si él puede poner eso bajo control y se siente bien, el futuro es brillante. Su salud mental está bien, hay cosas que él tiene que poner en orden, pero no se ha encontrado absolutamente nada respecto a su salud mental; no ha habido servicios de salud mental, no ha habido intervenciones”.

Y agregó: “Él va a lidiar con los asuntos con los que quiera lidiar y va a retomar su vida en un lugar realmente positivo y esto es el principio de eso. Es un nuevo día”.

Seguir leyendo:

Arrestan a Julio César Chávez Jr. por posesión de un rifle de alto calibre en Los Ángeles, reportan

Mauricio Sulaimán sobre arresto de Julio César Chávez Jr.: “Encontrará la forma de rehacer su vida”

Abogado sobre detención de Julio César Chávez Jr.: “La acusación fue pospuesta para el jueves”