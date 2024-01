Maestra murió baleada en Nueva York frente a su niña: 3 jóvenes arrestados, incluyendo un adolescente

Un tercer joven ha sido arrestado en relación con la muerte de Kimberly Midgette, maestra de El Bronx (NYC) baleada dentro de su auto con su niña a bordo en Long Island en abril de 2023.

Milton Allen, residente de Hempstead de 20 años, fue acusado de homicidio, anunció el lunes la policía del condado Nassau. Previamente en noviembre habían sido procesados bajo el mismo cargo Oumar Barry (27) y un menor no identificado de 16 años. Según la policía, Barry era entonces el líder de la pandilla callejera “Bloodhound Brims”.

Midgette (45) fue baleada en la cara mientras dejaba a su hija de 10 años en la casa de su ex marido en Hempstead alrededor de la 1:30 a.m. del 1 de abril y murió tres días después, detalló Daily News.

Cuando fue baleada la maestra estaba sentada en su vehículo, con una amiga en el asiento del pasajero y su hija en la parte trasera. En ese momento un Honda Accord negro robado pasó a toda velocidad junto a ellas. Según la policía, los sospechosos dispararon múltiples balas contra el vehículo de Midgette.

Su amiga fue alcanzada por una bala en el brazo, pero se recuperó. La niña de 10 años no sufrió daños físicos. Los investigadores no creen que Midgette era el objetivo previsto del tiroteo, por lo que aún no está claro lo sucedido.

Semanas después del tiroteo, los investigadores federales arrestaron a varios otros miembros de “Bloodhound Brims” por otros delitos.

“Kimberly Midgette era una querida maestra de escuela primaria en una escuela pública de El Bronx y madre de una hija de 10 años”, dijo la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, en un comunicado de prensa después del arresto de Barry. “Su luz fue cruelmente robada a todos aquellos que la querían cuando una lluvia de balas entró en su vehículo y la mató e hirió a su amiga”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los jóvenes, muchos de ellos menores de edad, son protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas, incluso dentro y alrededor de las escuelas.