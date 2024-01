Entrenador de Artur Beterbiev abre las puertas a un combate contra Benavídez: “No es alguien difícil” 

Uno de los entrenadores que forman parte del equipo del boxeador ruso Artur Beterbiev, John Scully, consideró que el pugilista mexicano David Benavídez no sería un poderoso rival para su peleador y afirmó que un posible combate entre ambos representaría un simple juego de niños para el ruso; esto luego de considerar un posible incremento de su peso hasta las 175 libras para poder formar parte de los semipesados.

Dichas declaraciones las realizó Scully durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, donde detalló que el peleador que actualmente milita en las 168 libras tiene muchas cualidades de competencia pero que esto no es suficiente para derrotar al campeón.

“Me gusta (David) Benavidez, es fuerte y todo eso, pero no veo esa pelea como algo difícil para Artur. De hecho, creo que (Benavidez) está hecho a la medida para Artur. Si me preguntas, qué peleador no debe pelear contra Artur Beterbiev, yo diría que él (Benavidez)”, detalló el entrenador de Artur Beterbiev.

Durante la entrevista el entrenador de boxeo también detalló que el principal fundamento por el que él asegura que David Benavídez no representa ningún problema para Beterbiev se debe al estilo de combate que utiliza y las características físicas que posee que no lo convierten en una figura de peligro para el esquema de combate del ruso.

“No creo que su estilo de presionar, o el hecho de ser fuerte, sea algo que le puedes hacer a Artur, porque Artur fue quien escribió ese libro. Artur es el prototipo del peleador fuerte, que se va haciendo aún más fuerte cuando va subiendo de peso. Por eso no veo a Benavidez siendo este obstáculo enorme para Artur, quizás me estoy perdiendo de algo, pero no lo veo para nada como alguien difícil para Artur”, enfatizó Scully.

Las palabras de Scully se suman a unas recientes declaraciones realizadas por Scully al asegurar que su peleador también podría superar a figuras como su compatriota Dmitry Bivol y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Bivol es muy bueno en cuanto a habilidades y estilo. No quiero demeritarlo, pero cuando la gente habla de Bivol, en su subconsciente se están basando en lo que vieron de él en la pelea contra Canelo. Eso es a lo primero que recurren. Fue un triunfo hermoso (para Bivol), no hay nada malo en esa victoria, pero Canelo es un muchacho muy chico físicamente y eso quedó demostrado”, expresó.

“Lo que hay que ver es que Bivol tuvo a Canelo contra las cuerdas y no pudo jalar del gatillo, no intentó realmente noquearlo. Y ustedes saben que con Artur eso sería muy diferente. Aunque fue un gran triunfo para Bivol, hay que señalar que hay una gran diferencia entre Canelo y Artur. Artur es demasiado fuerte y demasiado grande. Si (Beterbiev) hubiera puesto (a Canelo) contra las cuerdas lo habría masacrado”, resaltó.

