Horror: mujer culpa a esposo por rival de drogas hallado desmembrado en refrigerador en hogar en Nueva York

Tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre oculto en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn, la policía de Nueva York cree que se trató de un homicidio vinculado a una disputa por narcóticos.

Los investigadores identificaron a la víctima como Kawsheen Gelzer, quien anteriormente había sido arrestado por delitos menores como juegos ilegales y agresión a un oficial de policía, dijeron las fuentes. No está claro cuándo ni cómo murió antes de que fuese cortado en pedazos. Tampoco se ha confirmado si el crimen sucedió dentro de ese mismo apartamento ubicado en Nostrand Ave. cerca de Farragut Road, Flatbush.

El espeluznante hallazgo sucedió la noche del lunes 22, luego de que Crime Stoppers de NYPD recibiera una denuncia anónima, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives de la policía de Nueva York.

La mujer que vive en el apartamento dejó entrar a los agentes y una vez allí la atención de la policía se centró en un refrigerador llamativamente sellado con cinta adhesiva. Cuando intentaron inspeccionarlo la inquilina supuestamente se puso combativa, lo que llevó a su arresto y posterior expulsión de la escena, reportó NBC News. Más tarde ella dijo que su marido mató a un hombre y guardó el cuerpo en su frigorífico.

La mujer, identificada por vecinos y fuentes como Heather Stines, de 45 años, se encuentra ahora bajo evaluación psiquiátrica, pero no ha sido acusada por el homicidio. Su esposo no identificado al parecer está preso por otro crimen fuera de Nueva York. Es posible que la víctima haya sido un traficante de drogas que desapareció el año pasado, según New York Post.

Dentro del refrigerador, los agentes descubrieron bolsas de plástico negras que contenían lo que parecían ser partes de un cuerpo humano, incluida una cabeza, detalló el vocero policial Kenny.

Stines, sometida a evaluación psiquiátrica en el Hospital Brookdale, dijo a los detectives que el cuerpo pertenecía a un traficante de drogas local que tuvo una disputa con su marido en septiembre pasado.

Según las fuentes policiales ella afirmó que no había sido testigo del crimen y señaló que su marido se encuentra actualmente encarcelado en Virginia por un delito no relacionado. No quedó claro cuándo exactamente tuvo lugar el homicidio.

Los tatuajes distintivos de Gelzer, como se indica en sus registros de arresto, coincidían con los observados en el cuerpo, lo que ayudó en el proceso de identificación preliminar. Los investigadores le mostraron a Stines una foto de él mientras estaba en el hospital y ella lo identificó positivamente.

Al momento nadie ha sido acusado por este homicidio y la pesquisa policial se mantiene en búsqueda de responder los detalles de lo sucedido antes, durante y después de la muerte de Gelzer. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En los últimos días varios cadáveres han sido hallados dentro de apartamentos en Nueva York: esta madrugada un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC), caso que las autoridades están investigando como un homicidio-suicidio. El sábado una mujer en descomposición fue encontrado metida en la basura dentro de un vivienda en El Bronx.