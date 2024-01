Clovis Nienow confiesa en ‘La Casa de los Famosos 4 ‘ que le gusta Aleska Génesis

El actor Clovis Nienow le confesó a Ariadna Gutiérrez que le gusta la modelo venezolana Aleska Génesis, con quien comparte en el programa ‘La Casa de los Famosos’, que transmite la cadena Telemundo.

Mientras estaban en la habitación, el modelo dijo que siente atracción hacia la controversial empresaria, quien se ha convertido en una de las incorporaciones más llamativas dentro del programa de telerrealidad.

“Eso me pasa, que veo a alguien y me gusta, empiezo a conocerla y me enamora”, afirmó en la conversación que tuvo con la ex reina venezolana de belleza. “Me cego”, añadió.

Clovis Nienow dijo también que tenía la intención de escribirle una carta con labial a Aleska Génesis, pero no lo hizo porque consideró que era demasiado. “Le voy a dar un detallito a Aleska”, afirmó.

Este tema lo consultó a otros compañeros, como Gregorio Pernía y Maripily Rivera, quienes le aconsejaron que no lo hiciera porque era algo precipitado.

A esto se suma que Christian Estrado también estaría interesado en conquistar el corazón de la venezolana.

Para demostrar que va en serio, Clovis afirmó que incluso se vio casándose con Aleska Génesis y que la ceremonia que ideó sería en la playa y con caballos. “Ella sabe que estoy jugueteando, pero entre jugueteo y jugueteo”.

Gregorio Pernía le explicó a su compañero que al momento de cortejar a alguien suelen ocurrir este tipo de hechos.

Después de esto, el participante indicó que lo que le gusta de Aleska Génesis no solo es su físico, sino también como piensa. “Le dije que si salgo esta semana te espero y te voy a buscar a Miami”, explicó.

“Yo estuve platicando con ella mientras arreglaba su ropa y platiqué dos, tres horas”, comentó para estar convencido de que es la mujer que estaba buscando y que además tendrían hijos bonitos por los rasgos físicos que tienen.

Aleska Génesis se convirtió en una de las más mediáticas de esta edición, debido a que fue arrestada en México días antes de entrar al reality show, debido a que la acusaron de robo. Mientras que Clovis es considerado uno de los más atractivos y desde que lo confirmaron para la competencia se pensó que robaría más de un corazón de las famosas y, claro está, del público.

