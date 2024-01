Héctor Sandarti lanzó reflexivo mensaje y el público le pide que regrese a ‘La Casa de los Famosos’

El presentador de televisión Héctor Sandarti publicó este viernes un mensaje en el que se mostró con una actitud relajada, disfrutando de un partido de golf en Paraíso Residencial Country Club, en Cuernavaca, en México.

En la publicación, el guatemalteco lanzó además una reflexión en la que indicó: “La vida es perfecta si decides verla así. Solo deja que todo fluya, déjate sorprender y aprende a agradecer todo, todo el tiempo. Las expectativas solo generan decepciones”.

Este mensaje del conductor llega poco después del lanzamiento de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality show en el que estuvo al frente junto a Jimena Gállego.

Ante esta aparición en Instagram, muchos seguidores le dijeron a Héctor Sandarti que lo extrañaban como presentador del programa de telerrealidad.

“‘La Casa de los Famosos’ no es lo mismo así que no perderé el tiempo viendo el programa, qué mal está Telemundo”, “Sí, qué mal ese tipo que pusieron, por más que se esfuerce, no más, no da la talla, no tiene carisma, es aburrido, no dan ganas de ver el show, me da igual si lo veo o no, si tú no vuelves, no lo veré”, escribieron.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “‘La Casa de los Famosos’ no será igual si tú no estás saludos desde USA se te extraña mucho”, “Se te extraña en ‘La Casa de los Famosos’. No es lo mismo”, “No es igual sin tu entusiasmo y carisma”.

Héctor Sandarti habla del estreno de ‘La Casa de los Famosos’

El guatemalteco lanzó un video el día del estreno del reality show para hablar del apoyo que el público le dio porque ya no está como conductor del programa.

“No planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí ayer por parte de ustedes a raíz del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en Estados Unidos”, dijo.

En sus declaraciones, agregó: “Yo no había querido pronunciarme sobre mi salida pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía. Pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer. Es un show que amo, que amé y que disfruté hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos”.

