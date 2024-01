Jurgen Klopp se va del Liverpool: “No quiero trabajar nunca más en un equipo inglés”

Luego que el Liverpool compartiera en sus redes sociales un video donde Jurgen Klopp anunciaba su renuncia a la dirección técnica del club al final de la temporada, el entrenador alemán ofreció una rueda de prensa junto al CEO Billy Hogan, donde respondió a todas las preguntas de los periodistas tras pasar cerca de nueve años al frente del equipo.

“Necesito parar un rato.Te das cuenta de que no somos jóvenes. Ya no saltamos tan alto. Eso es así. Este equipo necesita un entrenador en su mejor versión y no sé si se lo puedo dar. No sé si lo podré hacer la temporada que viene. Por eso se lo comuniqué al club. Quiero mucho a todos y estas cosas me las tomo muy en serio”, empezó diciendo Klopp en la rueda de prensa recogida por Marca.

Al ser preguntado sobre cómo fue el anuncio para los jugadores, Klopp aseguró que llegaron “al acuerdo de seguir trabajando muy duro lo que resta la temporada. Normalmente te echan y se lo tienes que comunicar al grupo, pero esta vez ha sido distinto. Teniendo en cuenta lo que hemos ganado debía hacerlo (…) Esta decisión no nos va a afectar. No es una excusa para olvidarnos de los cuatro títulos que están en disputa esta temporada. No puedo hacer el trabajo en el futuro, pero sí este año y eso es lo que haré”.

“Hemos construido cosas dentro y fuera del terreno de juego. Hemos trabajado muy duro durante estos años. Hemos trabajado bien. Si la gente quiere echarme la culpa de no haber ganado tres Champions o por otros fallos… No sé si es más intenso ganar o perder una final de la Champions. Llevo 24 años haciendo esto, pero ahora me doy cuenta de que no es lo que quiero. No quiero trabajar nunca más en un equipo inglés, te lo prometo”, sentenció Klopp.

“Ya sabía que iba a ser intenso. No es por eso. Es culpa mía. Antes de llegar no vas a saber cómo va a ser, pero sin duda que este club es el mejor del mundo. Esta etapa ha sido la mejor de mi vida. He aprendido muchísimo aquí. Entiendo sus preguntas, pero no quiero que esta charla sea emocional. Vamos a seguir muy concentrados”, apuntó el entrenador alemán

Sorprendiendo a todos, Klopp anunció públicamente en un video compartido en las redes sociales del club “red” que no continuará como entrenador más allá del 30 de junio.

“Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que os debo es la verdad”, aseguró en un vídeo hecho público en las redes del club.

Después de un periodo exitoso en el equipo alemán Borussia Dortmund, donde ganó dos títulos consecutivos de la Bundesliga frente al Bayern Múnich (2011 y 2012) y alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2013, Jürgen Klopp se unió al Liverpool en octubre de 2015 como sustituto de Brendan Rodgers.

En Liverpool, Klopp puso fin a una sequía de 30 años sin títulos de liga, asegurando su primera Premier League en 2020 y llevando al club a su sexta Liga de Campeones en 2019 en el Metropolitano frente al Tottenham. También participó en las finales de 2018 y 2022, ambas perdidas ante el Real Madrid.

Bajo la tutela de Klopp, el Liverpool también consiguió éxitos en la Supercopa de Europa (2019), el Mundial de Clubes (2019), la Community Shield (2022) y la Carabao Cup (2022).

