Sandra Itzel subió audios ofensivos de Adrián Di Monte y fotos donde habría sido agredida por él

En un largo mensaje en Instagram, Sandra Itzel expresó su descontento y rechazo a las declaraciones de Adrián Di Monte. La actriz afirmó que su relación fue abusiva y que sufrió violencia física y emocional por parte de su expareja sentimental.

La mexicana aprovechó su perfil de la red social de la camarita y compartió capturas de pantallas de supuestos audios en los que él la amenaza y la insulta. Alegó que no puede quedarse callada ante las mentiras y la manipulación del actor.

Sandra llegó a mencionar que en una ocasión estuvieron en una fiesta donde ella se puso a dialogar con un hombre que estaba junto a su pareja, pero aparentemente esa situación no habría sido del agrado de Adrián y según las cosas empeoraron en su contra.

“Me agarraste por el cuello diciéndome que era una p#$% regalada, solamente por platicar respetuosamente con un muchacho que lleva a su novia, la cual estaba a su lado y con la que también platiqué, después me corriste de tu casa en medio de la madrugada”, detalló en un mensaje donde se ve golpeada.

Sandra Itzel se pronunció por la más reciente entrevista que ofreció su exesposo Adrián Di Monte. / Foto: Mezcalent.

“¿En qué mundo vives tú, mujer?, Tú vives en el mundo de las maravillas, tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni p%&$ porque yo te mantengo”, se le escucha decir a un hombre que aparentemente sería Di Monte, a lo que ella le respondió: “Yo no te hago nada, tú con cualquier cosa te enciendes, eres agresivo, eres mala persona”.

Después de la entrevista que #VLA realizó a #AdrianDiMonte su ex pareja #SandraItzel público un audio de una discusió, que inicio por una tarjeta 💳 de #Costco pic.twitter.com/qYLN5ARcxY — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) January 24, 2024

“Me voy a ir a co$%& con otras por ahí, eso es lo que hace la gente, eres tan bru$%&, ya entiendo por qué la gente mata a la gente, ya entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca”, dice el actor.

