Xavi Hernández aseguró que le “queda menos que más” al mando del FC Barcelona

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, reconoció este viernes que su tiempo al frente del equipo azulgrana está contado, lo cual considera comprensible y no le preocupa en absoluto.

“Me queda menos que más. ¿Pep estuvo cuánto? ¿Luis Enrique, tres años? Llevo dos años y medio. Habrá un momento en que me iré, así que esten tranquilos”, compartió Hernández con los periodistas presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del enfrentamiento de LaLiga EA Sports contra el Villarreal.

Xavi señaló que los rumores sobre su continuidad comenzaron en julio, “cuando perdimos un amistoso contra el Arsenal”, pero acepta que es parte de la dinámica del Barça.

“Estoy tranquilo, estamos haciendo un buen trabajo. Vivo una realidad diferente a la de ustedes. Conozco el club, entiendo el ruido, no tengo problema. Llegamos al amistoso contra el Real Madrid de Dallas con urgencias. Y, si pasamos la eliminatoria contra el Athletic, hablaríamos de que el Barça ha vuelto. El fútbol son detalles”, reflexionó Xavi en declaraciones recogidas por EFE.

Después de ocho partidos fuera de casa, el equipo blaugrana regresa al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde no juega desde el 20 de diciembre pasado.

“Estamos contentos de jugar en casa, con nuestra afición. Necesitamos sentirnos bien con los nuestros”, afirmó Xavi, quien reconoció que el Villarreal llega “en horas bajas”, pero también advirtió que “los equipos de Marcelino saben a qué juegan”.

“Quizás no han tenido buenos resultados, pero tienen jugadores que pueden marcar diferencias. Si jugamos como contra el Athletic, es el camino correcto y avanzaremos”, añadió.

Uno de los desafíos pendientes del Barcelona es no encajar goles en los primeros minutos, un problema de concentración que necesita resolver, indicó Xavi. Además, destacó el buen rendimiento de los jóvenes talentos en el equipo.

“Trato de quitarles presión. Soy el responsable y la culpa es mía. Jugar en el Barça es una exigencia fuerte. Los jóvenes de casa están más preparados que los que vienen de fuera. Tienen una personalidad fuerte y la valentía de no tener miedo. Lo están haciendo muy bien”, expresó sobre los canteranos que están emergiendo en el primer equipo.

El objetivo, después de perder la Supercopa de España y la Copa del Rey, es no perder de vista una Liga que también está complicada. “Tenemos que mejorar y estamos buscando soluciones para que la temporada sea buena. El vestuario está muy unido. No he visto una calidad humana así”, concluyó Hernández.

