Aleska Génesis dijo que su mejor novio ha sido Nicky Jam: ‘Era perfecto’

Aleska Génesis, modelo venezolana, habló en ‘La Casa de los Famosos’ de cómo fueron sus relaciones y explicó que con Nicky Jam se sintió como una reina, debido al buen trato que recibió.

En una conversación con La Divaza, contó que tuvo un novio con el que no se sentía libre porque según explicó no podía hacer nada. “Estaba presa”, confesó.

Luego, indicó que con el reguetonero colombiano hubo un cambio, pues le daba todo y la trataba bien, pero las cosas no se dieron porque ella necesitaba sanar muchas cosas.

“Era perfecto, el malandro, divino, me trataba como una reina, me dejaba ser, literal me levantó. Yo creo que ese es el mejor novio que yo he tenido”, afirmó.

En este relato, la también empresaria habló de dónde son los hombres que le ha ido mejor: “Mi primera experiencia con un boricua me encantó, son fuertes de personalidad, pero me gustan esa personalidad, que lleven las riendas”.

En este sentido, indicó que busca alguien que la haga sentir segura.

Aleska Génesis dijo que no quiere salir más con venezolanos después de su relación con el empresario Miguel Mawad, un momento de su vida en el que surgieron hechos escandalosos.

“Yo ya no quiero nada con venezolanos”, explicó. “Son muy machistas, no sé, no puedo decir nunca, pero no”, agregó.

Aleska Génesis, ¿con un amor en ‘La Casa de los Famosos’?

La creadora de contenido, quien fue arrestada días antes de entrar al reality show y luego la liberaron, ha tenido química con algunos participantes, como Christian Estrada y Clovis Nienow.

Justamente, con el actor mexicano, las cosas se han tornado más serias, ya que él le ha dicho a otros compañeros que quiere tener algo con la venezolana.

“Yo estuve platicando con ella mientras arreglaba su ropa y platiqué dos, tres horas”, comentó para estar convencido de que es la mujer que estaba buscando y que además tendrían hijos bonitos por los rasgos físicos que tienen.

Por ahora no ha ocurrido nada más que conversaciones, pero debido al tiempo que podrían pasar encerrados, es probable que ocurra algo entre ellos.

