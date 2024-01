Ana Patricia Gámez tras tener problemas de salud volvió a ‘Enamorándonos USA’ por un motivo especial

Fue el martes 23 de enero cuando la presentadora de televisión Ana Patricia Gámez preocupó a la audiencia de ‘Enamorándonos USA‘ debido a que tuvo que abandonar el estudio donde se transmite el programa, puesto a que no se sentía bien de salud y no logró continuar con sus labores profesionales.

Rafael Araneda fue el que explicó lo que ocurrió y para culminar la emisión que ya había iniciado terminó acompañado de Migbelis Castellanos. Sin embargo, el pasado viernes celebraron el episodio 800 del espacio de entretenimiento que busca llenar de amor a quienes más lo necesitan y para ello regresó la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2010.

En la cuenta de Instagram de ‘Enamorándonos USA’ compartieron una noticia que los tenía muy entusiasmados y es que escribieron: “¡Estamos de fiesta y con la familia completa! @anapatriciatv estará de regreso acompañando a @rafaaraneda para la gran celebración de #Enamorandonos800 por @unimas”.

Ana Patricia Gámez regresó al estudio por un motivo especial. / Foto: Mezcalent.

En sus historias de la red social de la camarita subió un video donde comenzó diciendo: “Son los 800 programas de Enamorándonos y aquí estoy”, al tiempo que aprovechó para mencionar que: “Todavía me siento más o menos, pero traigo aquí un juguito de betabel”.

La presentadora mexicana explicó que se acomodaría para una nueva emisión que se volvió bastante especial, no solamente para ella, también para todo el equipo que hace posible el contenido: “Aquí estamos, a darlo todo hoy para Enamorándonos, me voy a arreglar y los espero en el programa”.

¿Qué dijo Ana Patricia Gámez sobre su salud?

“Gracias a todos por sus mensajes, ayer no pude continuar en @EnamorandonosUsa porque me sentía muy débil, me hice estudios y resultó hemoglobina baja, desde niña he sufrido de anemia, y se empeoró con lo que nos pasa cada mes a las mujeres, estoy bien solo un poco débil y mareada aún. Nos vemos pronto!”, compartió en un mensaje de Instagram.

La conductora Ana Patricia Gámez explicó que se sometió a un chequeo médico. / Foto: Mezcalent.

El equipo de producción decidió hacerle una llamada en vivo para hablar de lo que viene atravesando y respondió: “Me hice exámenes para descartar varias cosas que yo pensé que era, pero no, resultó en hemoglobina baja, anemia podría ser, algo que he sufrido desde niña y a cada tanto tiempo tengo como estos bajones y pues se sumó a lo que nos sucede a las mujeres cada mes, y a la actividad física muy fuerte que hago todos los días, diferentes cosas, pero aquí estamos, en reposo, descansando y tomando mucho hierro”.

