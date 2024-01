Andrew Cuomo acosó a docena de mujeres cuando era gobernador de Nueva York: informe del Departamento de Justicia

El federal Departamento de Justicia (DOJ) concluyó que el ex gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a empleadas estatales, respaldando las conclusiones de una revisión civil estatal anterior en su contra.

El abogado Cuomo renunció al cargo en el verano de 2021, en medio señalamientos de acoso sexual y otras denuncias paralelas, permitiendo el ascenso de la entonces vice gobernadora, Kathy Hochul. En los últimos meses se ha rumorado que tiene aspiraciones de competir por la alcaldía de Nueva York en 2025.

Ayer el federal DOJ llegó a un acuerdo con la Cámara Ejecutiva del estado Nueva York resolviendo las denuncias de acoso sexual y represalias contra el ex gobernador, reportó CNN.

Cuomo sometió a más de una docena de mujeres a un ambiente de trabajo sexualmente hostil, concluyó el DOJ en un comunicado, reiterando muchas de las conclusiones del informe de 2021 de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre el ex gobernador.

Cuomo renunció a la gobernación el 10 de agosto de 2021, exactamente una semana después de que ese informe independiente de 168 páginas presentado por su otrora aliada, la fiscal James, concluyese que había acosado sexualmente o manoseado a 11 mujeres, incluidas varios empleadas estatales, lo que él ha negado desde que estalló el escándalo a principios de ese año.

“El gobernador Cuomo sometió repetidamente a estas empleadas a contacto sexual no deseado y no consensuado; miradas; comentarios sexuales no deseados; apodos basados en el género; comentarios sobre su apariencia física; y/o trato preferencial basado en su apariencia física”, concluyó ahora el DOJ.

Según el DOJ, el personal superior de Cuomo fue informado sobre el acoso, pero no reportó los incidentes “al organismo de investigación apropiado” y en cambio “tomó represalias contra cuatro de las mujeres a las que acosó”.

Además, durante su mandato como gobernador (2011–2021) la oficina de Cuomo no contaba con un departamento de recursos humanos, afirmó el DOJ.

Cuomo no ha emitido comentarios, pero ayer una abogada suya, Rita Glavin, dijo en un comunicado que él “no acosó sexualmente a nadie” y que la investigación del DOJ “se basó enteramente en el informe profundamente defectuoso, inexacto, sesgado y engañoso del Fiscal General del estado Nueva York”.

Mientras tanto, Mariann Wang, abogada de dos mujeres que alegaron que Cuomo las acosó, dijo en un comunicado: “Nos complace que la oficina del fiscal federal y la Cámara Ejecutiva hayan tomado medidas serias para garantizar que nada como el abuso que cometió Cuomo vuelva a suceder”.

Además de las acusaciones de acoso sexual, en 2021 se investigaba si Cuomo había mentido sobre el manejo de las muertes masivas de ancianos durante la crisis del coronavirus, y abusado de los recursos del gobierno al hacer que empleados estatales ayudaran a producir y promover su libro autoalabándose por su gestión en la pandemia, que vendió a Corona Publishing Group por $5,1 millones de dólares.

Fue un giro, pues durante el otoño de 2020 la procuradora James afirmó que el gobierno de Cuomo no estaba obstaculizando ilegalmente la divulgación de la información de los fallecimientos, solicitada reiteradamente desde Washington por el DOJ.

Días después de su renuncia Cuomo fue despojado del cuestionado premio Emmy que había recibido en por sus conferencias de prensa televisadas sobre la pandemia COVID-19.

En diciembre de 2021 su hermano menor, Chris Cuomo, fue despedido como presentador de CNN luego de que la fiscal James revelara documentos que indicaban que se había involucrado en la defensa del entonces gobernador al ser acusado de abuso de poder sobre varias empleadas. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador de Nueva York por tres períodos (1983-1994).