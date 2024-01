Anuel AA anuncia nuevos proyectos en su vida, incluyendo una película en Hollywood

Anuel AA, cantante puertorriqueño, subió este sábado una foto a su cuenta oficial en Instagram junto a su novia, la modelo venezolana Laury Saavedra. La publicación que hizo el trapero fue para hablar de sus próximos proyectos, los cuales espera lanzar en los próximos meses.

En la descripción de la foto, el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ indicó que está muy enfocado en hacer música para su público y que eso es algo que seguirá haciendo pese a las dificultades que le toque enfrentar.

“Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero no y no me pregunten esa mierda tampoco. Los planes están muy hijos de put*s como para decirlos en una entrevista”, adelantó.

Anuel AA emocionado por sus nuevos proyectos

Luego de esto, el famoso afirmó: “Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo merezco. Yo soy trapero, canto reggaeton, rapeo, modelo, soy un diseñador, empezando en la industria del fashion y este año debuto actuando en Hollywood, como siempre lo soñé, más que cantar”.

Anuel AA aseguró que las buenas noticias son muchas en su vida, pues son varios los ofrecimientos que le han hecho. “No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo. Ahora en febrero y marzo va a salir una ola de canciones y remix bien HP más el álbum inundando la calle”.

El artista indicó que lo mejor que le ha ocurrido en los últimos meses ha sido encontrar un grupo de trabajo con el que se siente cómodo y ha alcanzado varias de sus metas.

“No subestimen a nadie y en especialmente en la industria de la música, porque a veces el cantante es el que hace todo y sacrifica todo y otros cogen el crédito, al igual que hay equipos que cargan al cantante y el cantante se cree que está donde está porque él se cree que está cabrón y no valoran a sus equipos”.

Para finalizar su mensaje, el boricua escribió: “Recuerden que Jordan no se ganó los campeonatos solo nunca, pero al mismo tiempo él sí era el que tiraba el último tiro del juego para ganar y siempre la metía.

