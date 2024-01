Christian Estrada habla de su eliminación de LCDLF y dice si esperará o no a Aleska Génesis

El pasado 23 de enero inició la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, una edición que sin duda ha dejado sorprendidos a los televidentes por la gran variedad de cambios que existen, mientras que en esta ocasión la cantidad de concursantes incrementaron, pero el pasado lunes eliminaron al primero y se trata de Christian Estrada.

“Yo honestamente sí me esperaba mi salida porque yo antes de entrar a la casa venía con tanto chisme detrás de mí. Desafortunadamente, estuve una semana en la casa y la gente no me pudo conocer un poquito más, pero yo me quedo tranquilo, queda muy claro lo que Christian Estrada es capaz de hacer”, dijo sobre su eliminación de la cuarta temporada de la competencia.

Christian Estrada se sincera sobre Aleska Génesis

Para la audiencia del reality show no es una sorpresa que en medio de la convivencia que se registra dentro de la casa se vayan presentando algunos amoríos y en tan solo una semana Aleska Génesis y el mexicano ya comenzaron a dar contenido. Por ello, él explicó si será capaz o no de esperarla.

Christian Estrada no tiene ni un mes de haber terminado con Alicia Machado y deja verse interesado en Aleska Génesis. / Foto: Mezcalent.

“Al principio yo traté de evitar mucho a las mujeres de la casa porque yo venía saliendo de una relación anterior muy fresca, pero con ella fue muy diferente. Yo sentía que ella se me acercaba mucho a mí, los compañeros de la casa se acercaban más a ella y ella se venía conmigo, entonces para mí obviamente es una mujer tan hermosa. Pero, aparte de lo bonita que está, tiene un gran corazón y yo la verdad, si sale ella soltera de la casa yo la voy a estar esperando allá fuera”, explicó en Telemundo.

Aleska Génesis lloró por la eliminación de Christian Estrada

“Le agarré cariño, me parece un buen chamo también, pero yo sentí desde esta mañana que él sentía que se iba a ir. Dios sabe por qué hace las cosas”, expresó la ex de Nicky Jam.

Aleska Génesis podría tener un nuevo amor si sale soltera de ‘La Casa de los Famosos 4’. / Foto: Mezcalent.

Además, la modelo profesional aprovechó para agregar que: “Estoy feliz por uno, pero triste por otro. Lo peor es que estoy llorando por el otro y el otro viene y me dice que esté bien. No sé cómo no sentirme”.

