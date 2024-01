Clovis Nienow le regala una rosa de servilleta a Aleska Génesis, pero ella llora por Christian Estrada 

En la noche de eliminación de este 29 de enero, Clovis Nienow estuvo cerca de salir, pero el eliminado fue Christian Estrada. El hecho de que estos dos mexicanos quedaran de últimos entre las votaciones llamó la atención, debido a que ambos pretendieron a Aleska Génesis, modelo venezolana.

Sin embargo, cuando Clovis fue salvado y entró a la casa, se mostró bastante romántico con la empresaria, a quien está dispuesto a conquistar, según ha repetido con insistencia en los últimos días. Para sorprenderla, el actor le regaló una rosa que hizo con servilleta, un gesto que encantó a muchos habitantes y a algunos usuarios en las redes sociales.

La sorpresa fue cuando la modelo, que ha estado inmersas en algunas polémicas, se fue a su cuarto a llorar por la eliminación de Christian Estrada.

Esta salida le generó tristeza y por eso decidió aislarse por unos minutos, debido a la emoción que sintió.

El gesto de Clovis Nienow con Aleska Génesis

Poco después, Aleska Génesis habló con Clovis de cómo le cayó esa eliminación y le agradeció el gesto que tuvo con ella, pues además, el galán le había comentado que regresaría a la casa por su amor.

“Le agarré cariño, me parece un buen chamo también, pero yo sentí desde esta mañana que él sentía que se iba a ir. Dios sabe porqué hace las cosas”, dijo.

Además de esto, comentó: “Estoy feliz por uno, pero triste por otro. Lo peor es que estoy llorando por el otro y el otro viene y me dice que esté bien. No sé cómo no sentirme descarada”.

Aleska Génesis también bromeó con la frase que le dijo Clovis de que iba a volver por ella, pues cuando le contó a La Divaza él le dijo que el actor mexicano le había dicho lo mismo.

Por otra parte, Christian Estrada vio a Aleska Génesis llorando por él y se mostró algo sorprendido por esta reacción de la modelo. Aunque reconoció que tuvo una bonita conexión con ella, pues fue mucho lo que hablaron y compartieron dentro de la casa.

Algunos reaccionaron a esta situación y consideraron que no estuvo bien lo que hizo Aleska Génesis: “Oye, Clovis regalándole una rosa y ella llorando por el Christian”, “La próxima en ser eliminada”, “Soy Aleska enamorada y llorando en una semana de conocerlo”.

Sigue leyendo:

· ¿Qué hizo Madison Anderson luego de ganar ‘La Casa de los Famosos’?

· Clovis Nienow confiesa en ‘La Casa de los Famosos 4 ‘ que le gusta Aleska Génesis

· Christian Estrada, el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, envía un mensaje al salir del reality show