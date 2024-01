Clara Chía habría buscado a Shakira para explicarle cómo sucedieron las “cosas” entre ella y Gerard Piqué

Luego de la tan sonada ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, hace más de 2 años, debido a una supuesta infidelidad por parte del ex futbolista con su actual pareja, Clara Chía, tal parece que esta última ha decidido dejar fuera toda polémica y quitarse la etiqueta de “villana” en esta historia.

Y es que de acuerdo con el medio El Nacional de Cataluña, la joven español se ha acercado con la colombiana con la intención de explicarle, de “primera mano”, lo sucedido entre ella y su ahora ex esposo.

La intención era explicar cómo se desarrollaron las cosas entre ellas y Piqué, y mantener una dinámica saludable que no afectara a los pequeños Milan y Sasha” El Nacional de Cataluña – Periódico

Se cumple 1 año de la primera foto oficial de Clara y Gerard en Ig. 📸



💗💞💕💞💓💗💓💞💓💓💞💞💓💞💞💞💓💓💓💞💕ellos💓💞💞💓💓💓ellos💗💞💕💓💓💓💞💞💗💗💓💞💕💞💗💗💓💞💕💓💗💓💞💕💞💗💗💓💞ellos💗💓💞💓ellos💞💕💞💓💗💗💓💕💞💗💗💞💞💞💞💕💓💗💗 pic.twitter.com/Lr2KMzfGAi — Gerard Piqué 3️⃣❤ | Fan (@PiqueFanARG) January 25, 2024

¿Qué hizo Shakira ante el acercamiento de Clara Chía?

Según lo revelado por el mismo medio catalán, tras el acercamiento de Clara Chía, la intérprete de “Días de Enero” habría decidido rechazarla de manera contundente. Incluso, se manejó la versión de que la también empresaria no tendría ni la más mínima intención de entablar una charla con la “mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida”.

El diario también añadió que debido a la tentativa de acercamiento de la española, Shakira habría tomado “cartas en el asunto” al incluir una cláusula, en el acuerdo de custodia que tiene con Gerard Piqué, para que Clara Chía no se acerque ni a ella ni a sus hijos Sasha y Milan en ningún momento o incluso cuando estos se encuentren con su padre.

Cabe recordar que en semanas anteriores, se reveló que Gerard Piqué tenía la intención de aprovechar un vacío legal en el acuerdo de custodia que sostiene con la intérprete de “Waka Waka”. Y es que según lo revelado por diversos medios, el acuerdo sostiene que Piqué tiene un “acceso limitado” a sus hijos cada mes.

Sin embargo, este acuerdo aún no habría sido validado en la ciudad de Miami, residencia actual de Shakira y de sus hijos, por lo que el español buscaría aprovechar esta situación para replantear el acuerdo y buscar más tiempo con sus hijos.

Shakira y Gerard Piqué estarían modificar el acuerdo de custodia que comparten. Crédito: Mezcalent

Es importante remarcar que el también empresario deportivo ha mostrado inquietud y preocupación por sus hijos debido a la reciente captura del acosador de su ex pareja. Y es que hace tan solo unas semanas, un hombre que mantenía fantasías con la colombiana, fue capturado por autoridades de la ciudad de Miami. Por lo anterior, la misma cantante sudamericana estaría considerando mudarse de ciudad y vender su actual residencia debido a la pronta liberación del hombre de origen texano, quien sigue manteniendo dichos comportamientos y que dejó en claro durante su audiencia.

Shakira no ha brindado ningún tipo de declaración respecto a la polémica respecto al acercamiento de la pareja de su ex esposo. Sin embargo, recientemente reveló una imagen, a través de sus redes sociales, en donde posó junto a su ex suegra, Inés Pertiné, madre de su ex pareja Antonio de la Rua.

Continua leyendo

Shakira solicita protección las 24 horas del día tras la próxima liberación de su acosador

Shakira envía mensaje de felicitación a Sofía Vergara por el estreno de “Griselda”

Censuran canciones de Shakira contra Gerard Piqué en España; “en varios lugares le sacan la palabra Piqué”