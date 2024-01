Estos son los famosos que están jugando muy mal en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo

Grandes errores se están cometiendo en La Casa de los Famosos 4. La eliminación de Christian Estrada confirma que el público está claro en quiénes sí aportan en el contenido diario y quiénes son los que literalmente podrían salir sobrando en este brutal juego de la vida real.

Los fans que siguen este show dentro del 24/7 de Telemundo están cansados, en gran medida, de los siguientes famosos: Leslie Gallardo, Maripily Rivera, Alana Lliteras y Cristina Porta. Y ellos, al momento, son los que llevan el peor juego, por momentos.

Leslie Gallardo es una de las celebridades que el público pide sea nominada por sus compañeros. Los fans quieren sacarla de la casa. La mexicana llegó con un juego demasiado intenso y desde el segundo día empezó a tener roces con Thalí García y Alfredo Adame, dos de los famosos que más aceptación han obtenido en esta primera semana del reality.

El público, dentro del 24/7, se ha mostrado muy poco tolerante con las intolerancias de Leslie. La acusan de magnificar los hechos y tampoco aceptan que tanto ella como el resto de mujeres del cuarto fuego estén tratando de llevar la competencia desde la perspectiva de hombres versus mujeres. En este sentido, por esta misma razón ha empezado a generar antipatía Cristina Porta.

El discurso que ellas están tratando de sostener y de brindar al público en contra de Alfredo Adame no está funcionando. Ya que la mayoría del público que tiene acceso a todas las cámaras dentro de la casa están más abiertos a escuchar las reflexiones del actor mexicano, que los argumentos que algunas mujeres, dentro de la casa, tienen en su contra.

Maripily Rivera es un caso especial. El “huracán boricua” es una reina dentro de esta casa y tiene muchos fans y adeptos a su juego en el reality, pero aquellos que apoyan a Lupillo Rivera y a Thalí García están empezando a cansarse de ella. Los que siguen a Lupillo sienten que la boricua no le da espacio y que esto ha empezado a cansarlo, tanto que él no encuentra excusas razonables para mantenerse alejado de ella, porque no quieren lastimarla ni que ella se sienta con él.

El encierro lo ha nublado a tal punto, que parece obviar que sencillamente puede sentarse a conversar con Maripily para decirle, con respeto, que él no está interesado en tener una relación sentimental con ella.

Con Thalí García, Maripily ha mostrado un humor muy variado. A veces parece que le tiene cierto aprecio y simpatía, mientras que en otras ocasiones parecer verla como su mayor enemiga o rival dentro del cuarto tierra. La forma en la que le contesta y cómo parece siempre estar a la defensiva con ella ha generado que el público esté comenzando a rechazarla y pidan incluso su nominación inmediata.

El tema de Alana Lliteras es complejo. La ganadora de Top Chef VIP 2 ha llegado a generar cierto hastío en el público, porque ésta siempre quiere ayudar, conversar, figurar, etcétera. La joven sabe mucho y es muy conversadora, tiene un opinión para todo. Y hasta ahí, todo parecía ser más o menos pasable por los fans del 24/7.

La dinámica de su cuarto, fuego, la ha ido arrastrando. Y bajo la lógica ser parte ha empezado a caer en el discurso de sus compañeras, viendo muchas situaciones desde la perspectiva de otros y no la propia. El ejercicio social de aceptación y pertenencia dentro de un grupo suele nublar la perspectiva de algunos seres humanos, y ahora Alana ha empezado a caer en el hilo argumentativo de Cristina y Leslie en contra de Carlos Gómez. Esto ha colocado a Alana en una posición incómoda en la opinión del público que en ocasiones la quieren y muchas otra no.

Entonces, estos famosos ¿están o no están jugando mal? La respuesta es sí. Porque todos ellos están enalteciendo el rol de personas como Thalí y Adame en este reality. La forma en la que se han predispuesto a ellos, por lo que creen saber de ambos y la manera en la que los provocan esperando que estallen ha hecho que los fans los apoyen, los defiendan, los excusen, los favorezcan y que voten por ellos para que éstos se mantengan dentro de La Casa de los Famosos 4, esperando que sean sus aparentes “enemigos” los que salgan del juego sí o sí.

