La Casa de los Famosos 4: los gritos de Maripily Rivera hacía Thalí García dividen al público

In La Casa de los Famosos 4 the “take and bring” is bringing problems to Thalí García and leaving Maripily Rivera exposed to the public. Thalí, in a common exercise inside the house, told her roommate a comment that she heard from Leslie Gallardo. In this conversation, the Mexican obtained the support of Lupillo Rivera. For some reason Maripily doesn’t quite accept Thalí and her rejections of her have become more brutal and to some extent offensive.

Thalí’s need to defend her version of the events pushes her to insist on the conversation and this generates Maripily’s disturbance who ends up yelling at the actress from El Señor de los Cielos. The sorority that some women want to proclaim so much within the house applies only to one sector or only to a group from which they have excluded Thalí García.

Si bien es cierto, los fans reconocen que Thalí puede haber cometido errores, en este reality ella ha sabido manejarse mejor y contenerse frente a los desprecios y a las claras provocaciones de Leslie Gallardo, Cristina Porta y Maripily Rivera.

La indignación de los fans, en este día, se elevó al máximo durante la prueba del líder. En donde todas las mujeres de la casa, literalmente, hicieron que Thalí García “tragara hiel”. No sólo hablaron pestes de ella, en su presencia, sino que además la tenían completamente excluida de la conversación. La risas, las palabras hirientes y el desprecio generalizado hacía Thalí ha hecho que el público en las redes sociales pida la nominación y eliminación de Maripily Rivera y Leslie Gallardo.

Vale decir que en el juego que ha prevalecido dentro del gusto del público hispano que premia dentro de La Casa de los Famosos 4 está el deseo de siempre apoyar al más desfavorecido, al que perciben como el más vulnerable por el trato o maltrato dentro de la casa y gracias Maripily y a Leslie Gallardo este juego con tan solo una semana ya cuenta con una favorita y esa es Thalí García.

