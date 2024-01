Joven falleció luego de encuentro íntimo con futbolista del equipo Sub-20 de Corinthians

Polícia Civil de São Paulo investiga morte de namorada de jogador do Corinthians.



A jovem de 19 anos, que não teve seu nome divulgado, morreu na noite desta terça-feira em Tatuapé. Ela era namorada do meia Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians.



A garota faleceu após sofrer… pic.twitter.com/dxZgPYNYbl