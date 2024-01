Martín Berlanga fue despedido de Telemundo y Octavio Pulido ahora es su reemplazo en ‘Hoy Día’

La semana pasada el periodista Martín Berlanga dejó de formar parte de la nómina de Telemundo debido a que recibió una llamada donde le comentaron que la extensión de su contrato no sería posible en esta oportunidad, por lo que terminó quedando fuera de la empresa.

Pero, ¿ahora quién será el encargado de suplantar a Martín?, y es que sí, el periodista ya tiene un reemplazo y se trata de Octavio Pulido, quien se encuentra asumiendo este nuevo reto profesional desde el pasado viernes, es decir, a pocos días del despido de Berlanga.

Pulido ha sido ganador de tres premios Emmy y también seguirán disfrutando de su trabajo en ‘Noticias Telemundo Mediodía’, donde se mantiene acompañado de su colega Nicole Suárez. Por ello, tendrán la oportunidad de disfrutar de su profesionalismo dos veces en el mismo día.

“¡A seguir rompiéndola”, “Bravo amigo! Siempre triunfando”, “¿A ti te dejaron por Martín Berlanga?”, “Bendiciones y muchos éxitos en esta nueva etapa”, “Felicidades, qué gran paso”, “Éxitos, Octavio”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Martín Berlanga fue el mismo que dio el anuncio

“Estoy saliendo de Telemundo, para que se enteren por mí. La compañía me llamó ayer para avisarme de que el contrato ya no iba a tener una extensión, así que ya ha terminado mi relación con Telemundo a partir del día de ayer. En medio de todo esto, con mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo que estuve trabajando en Telemundo conmigo han sido estupendamente maravillosos, todos los jefes que me ha tocado tener. No tengo ni una sola queja”, fue el mensaje que acompañó un video compartido en Instagram.

Martín Berlanga subió un video de los mejores momentos que vivió en Telemundo y aseguró estar bien. / Foto: Mezcalent.

Los mensajes de destacadas personalidades del mundo del entretenimiento se han estado registrando en las publicaciones él hizo en la red social de la camarita, donde muchos le han dedicado mensajes de esperanza, fe y solidaridad.

