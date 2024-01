Martín Berlanga subió un conmovedor video recordando su paso por Telemundo tras ser despedido

El pasado jueves Martín Berlanga sorprendió a más de uno al publicar un video donde estaba explicando que en Telemundo no procedieron a extenderle su contrato, por lo que ya no lo seguirán viendo en las mañanas a través del programa ‘Hoy Día’.

Berlanga era el encargado de dar las noticias en dicho espacio de entretenimiento, pero por decisiones de los ejecutivos no podrá seguir haciéndolo. Por ello, el pasado viernes subió otro video donde resaltó los momentos más importantes que tuvo cuando trabajó en la empresa.

“A todos los que me han enviado mensajes de manera pública o privada, muchas gracias. A todos mis compañeros los voy a extrañar, ha sido un honor, como no estar agradecido por tantas personas con las que he convivido y por las oportunidades, el camino sigue! Gracias a Dios hay vida y salud”, fue el mensaje que acompañó las emotivas imágenes.

Su excompañera de labores Chiky Bombom le dejó un comentario: “Martín hermoso, lluvias de bendiciones para ti”.

Martín Berlanga anuncia su despido de Telemundo

“Estoy saliendo de Telemundo, para que se enteren por mí. La compañía me llamó ayer para avisarme de que el contrato ya no iba a tener una extensión, así que ya ha terminado mi relación con Telemundo a partir del día de ayer. En medio de todo esto, con mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo que estuve trabajando en Telemundo conmigo han sido estupendamente maravillosos, todos los jefes que me ha tocado tener. No tengo ni una sola queja”, fueron partes de las palabras que ofreció para dar a conocer la noticia.

El periodista Martín Berlanga agradeció por todos los mensajes de solidaridad que ha recibido. / Foto: Mezcalent.

Para muchos de sus seguidores fue conmovedor ver el video donde se muestra acompañado por Daniel Arenas, Penélope Menchaca, Chiky Bombom, Carlos Calderón y hasta bailando con la boricua Adamari López. A su vez, el comunicador había ingresado al canal en el año 2012 y antes de finalizar enero de 2024 su carrera profesional dio un giro inesperado.

Sigue leyendo:

· Martín Berlanga queda fuera de ‘Hoy Día’: “La compañía me llamó ayer para avisarme”

· ¿Quiénes son los participantes de ‘Hoy Día Bailamos’, la nueva competencia de Telemundo?

· Telemundo confirma la salida de Diógenes Lluberes como productor de “Hoy Día”