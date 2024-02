En ‘Despierta América’ adivinan cuánto mide la barriga de Francisca

En el programa ‘Despierta América’ hicieron una divertida dinámica en la que midieron la barriga de la presentadora Francisca, quien está a días de dar a luz a segundo hijo con el empresario italiano Francesco Zampogna.

Debido a lo poco que falta, en el show matutino de Univision hicieron un juego para adivinar cuál es el tamaño de la barriga de la conductora de televisión.

Algunos de los que participaron fueron Jessi Rodríguez, Karla Martínez, Alan Tacher, el chef Yisus, Astrid Rivera y otros miembros del equipo intentaron adivinar qué tan grande está la barriga de la famosa. L

Luego de que varios lo intentaron, el que más se acercó al tamaño exacto fue el estilista Franz Muñoz.

Este momento fue sin duda muy divertido para los integrantes del show, pues demostró lo mucho que han disfrutado ver a Francisca embarazada, un hecho con el que su familia seguirá creciendo.

Francisca avanza con los preparativos para recibir a su bebé

La ex reina de belleza cuenta los días para el nacimiento de Franco Raffaele, su segundo hijo con el empresario italiano Francesco Zampogna.

En su canal de YouTube, la conductora del programa ‘Despierta América’ mostró cómo va con los arreglos de la habitación de su bebé.

Una de las cosas que ha hecho la dominicana-estadounidense es reusar varias de las cosas de su primer hijo, Gennaro, para el niño que está por llegar.

“Gennaro, esta es tu cuna, pero ahora va a ser la cuna de…”. Sin embargo, el primogénito de la famosa no se mostró muy convencido y le dijo que era de él.

Al escucharlo, la artista le comentó: “Hijo, habíamos acordado que se la ibas a prestar a Franco”.

En uno de los fragmentos del video, Francisca dijo que quizás algunos pensaban que ya tenía todo listo, pero entre

“Yo sé que hay un poquito de decepción y me imagino que ustedes querían ver el cuarto completamente elaborado, preparado y todo lo demás, pero la realidad es que no está listo y les voy a explicar por qué. Esto es como una pequeña habitación que tengo antes de mi habitación y es el lugar que voy a usar para poder ubicar a Franco”, comentó.

Además de esto, explicó la razón por la que tendrá a su bebé solo en una habitación: “Cuando Franco tenga unos seis meses, siete meses o un poquito más de un año va a dormir con su hermanito Gennaro, por eso no me preocupo, pero necesito un espacio mientras él está bebé, para él solito porque sino voy a estar despertando a Gennaro en la noche y no quiero afectar su sueño porque él va a la escuelita, tiene su vida, ya saben”.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 dijo que no ha adelantado mucho en el cuarto porque en unos meses se irán a otro lugar y es ahí donde tiene una decoración bella para su bebé.

Aunque no tiene muchos planes con este cuarto, Francisca ha comprado algunas cosas que le ayuden a estar más cómoda, como una silla reclinable en la que podría amamantar al bebé. “En los malos ratos de la madrugada, cuando uno tiene un bebé, esto va a ser excelente”.

En la habitación de su bebé hay un clóset que usará para guardar algunas cosas del niño. “Aquí tengo que ponerle otro tubo para colgarle ropita a Franco”, afirmó.

También mostró algunas mudas de ropa que tendrá su niño. “Claro, sí, para el hospital y sus primeros días él tiene una ropita nueva. Me falta un conjuntito amarillo que es lo que usamos los dominicanos cuando sacamos al niño del hospital porque da buena suerte”, indicó.

