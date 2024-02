Los momentos polémicos que ha protagonizado Osmel Sousa en el reality de ‘Hoy Día’

En la primera semana de la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, el cubano Osmel Sousa se ha convertido en uno de los personajes más controversiales del show, debido a sus críticas, que han estado llenas de sarcasmo para los famosos participantes.

El ‘Zar de la Belleza’, como es conocido, ha hecho duros comentarios luego de la participación de varios de los concursantes. Una de las más virales fue la reacción que tuvo al baile de la actriz venezolana Daniella Navarro, conocida también por haber participado en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Luego de la bachata que bailó, el experto en misses dijo que no le gustó mucho la presentación, pues consideró que lo que se vio de danza no fue mucho.

“No te doy nada porque no vi nada”, afirmó. Ante esto, la artista le respondió: “La verdad es que no puede decir mucho porque no sabe mucho tampoco, eh”.

Osmel Sousa no se quedó callado y le replicó: “Niña, ¿tú sabes cuántas Miss Universo yo he hecho?”. Daniela, al escucharlo, se incomodó: “Sí, pero Miss Universo, esto es baile”.

El principal motivo que recalcó el cubano es que la venezolana no proyecta en el escenario y por eso no le gustó su baile, además, le aconsejó trabajar en este aspecto para brillar en próximas presentaciones.

Pero este no es el único episodio polémico que ha protagonizado el experto en belleza, pues también tuvo un roce con Beta Mejía, influencer colombiano quien bailó el tema ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, en la pista de ‘Hoy Día Bailamos’.

“Yo sé que tú tienes un cuerpo muy trabajado en el gimnasio, pero esto es baile, no es un desfile”, comentó.

El creador de contenido, al escuchar a Osmel, le respondió: “No, es diferente, no es un desfile, el baile es una expresión artística de lo que uno siente por dentro, que su baile sea quedarse quieto, el mío es moverse, brincar, lo que el hombre está acostumbrado a hacer. Yo sé que lo tuyo es de la prehistoria y quedarte quietico, pero esto es género urbano”.

Esta competencia ha servido para que el público conozca una faceta diferente de sus artistas, quienes buscan darlo todo para lograr ganar.

El grupo de competidores está compuesto por Jessica Cediel, Nicky Chávez, Gisella Aboumrad, Daniella Navarro, Jorge Aravena, Ojani Noa y Beta Mejías.

Además, el jurado lo conforman Osmel Sousa, Aylín Mujica y el bailarín español Toni Costa.

