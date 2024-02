Puerto Rico: Cuarta papeleta para votar simbólicamente por presidente de EE.UU. en las elecciones divide a líderes políticos

Nueva York – La cuarta papeleta para elegir simbólicamente al presidente y vicepresidente de Estados Unidos que formará parte de la consulta electoral general del 5 de noviembre en Puerto Rico ha dividido las opiniones en el territorio.

Para el gobierno oficialista, encabezado por el primer ejecutivo Pedro Pierluisi, el ejercicio ayudará a medir la intención del voto de los boricuas en cuanto a candidaturas federales, pero líderes de la oposición y hasta analistas lo ven como un proceso fútil debido a que, entre otras cosas, no es vinculante.

El gobernador defendió la consulta en el marco del pedido de estadidad que respalda la colectividad que representa, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es positivo que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de expresarse en cuanto a la elección del presidente de los Estados Unidos. El resultado de la votación, aunque no sea vinculante, reflejará el sentir de los ciudadanos americanos que residen en la Isla y servirá de marco de referencia para los partidos nacionales. Uno de los atributos de la estadidad para Puerto Rico es que permitirá el voto presidencial en la Isla. La votación en noviembre servirá de antesala para cuando Puerto Rico tenga plena democracia dentro de la Nación Americana”, dijo a El Diario el gobernador Pedro Pierluisi mediante declaraciones escritas.

El director ejecutivo de la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C., Luis Dávila Pernas, consideró que la boleta presidencial ayudará a tanto demócratas como republicanos a conocer sobre la inclinación electoral de los boricuas en la isla en términos de los partidos en EE.UU.

“No tenemos derecho a escoger a personas al Colegio Electoral, pero la ley vigente en Puerto Rico le va a permitir por primera vez en la historia a los puertorriqueños poder votar por el presidente de EE.UU.”, expuso Dávila Pernas en una entrevista previa con este rotativo.

“Ese día va a ser la mejor encuesta que cualquier republicano o demócrata pueda tener en cuanto a lo que favorece Puerto Rico, porque más de 1 millón de personas van a entrar a esa caseta de votación y van a ser una marca con el candidato republicano o el demócrata, y veremos a ver cuál va a ser ese resultado”, añadió.

El funcionario precisó que la consulta está incluida en el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, pero que ya antes había sido aprobada una ley a esos fines.

“Esto está en el Código (Electoral) desde antes de 2020, pero debido a la pandemia se tomó la determinación en ese entonces, administrativa, de no imprimir esa papeleta y no darla al público. Pero esta vez sí se va a aplicar esa disposición, y se le entregará una papeleta a todo el mundo”, añadió el también aspirante a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico.

Juan Dalmau, del PIP, considera un “aguaje” la papeleta presidencial

Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y candidato a la gobernación bajo esa insignia en las próximas elecciones, no coincide con los novoprogresistas, y tildó de “aguaje” la iniciativa.

“Eso es un aguaje más, y yo creo que los que deberían estar más indignados son los propios estadistas que se utilice un tema sobre la descolonización de Puerto Rico para continuar maquillando el colonialismo”, indicó a este rotativo el independentista que, en estos momentos, lidera esfuerzos con políticos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para una “alianza” electoral que busca romper con el bipartidismo en la isla.

“Yo creo que la propuesta de una Asamblea de Estatus es el paso necesario para tomar en serio la descolonización y no este tipo de pantomima, porque no tiene consecuencia alguna. Tú habrás escuchado lo que son los candidatos de agua, esta es una votación de agua”, agregó.

A preguntas sobre si este tipo de esfuerzo serviría de alguna manera para hacer notar la condición territorial de la isla y la necesidad de avanzar en el debate, contestó: “No, eso tendría que ser bajo una Asamblea de Estatus. Si son aguajes, como lo que ha hecho el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD), entonces no nos toman en serio como no nos han tomado en serio a los delegados por la estadidad, como no han tomado en serio las votaciones plebiscitarias. Esos son concursos de belleza. Tenemos que empujar la exigencia de un proceso de descolonización…”.

“Para mí los puertorriqueños no deben prestarse para más aguaje”, insistió.

Desde la academia, también cuestionaron las bases de la consulta y su alcance.

Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencias Políticas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), alertó que el proceso sería inconstitucional, ya que se estarían usando fondos públicos para fines privados.

“Es inconstitucional aquí, porque no se pueden usar fondos públicos para objetivos privados como lo es el objetivo partidista de los estadistas cuyo fin no es acercar siquiera la estadidad en sí, sino facilitar que estadistas voten por el PNP. Solo los ya estados federados, según la Constitución de EE UU, tienen derecho a votar por el Presidente. Aquí, un territorio no incorporado, ni se puede hacer legalmente ni como simulacro”, declaró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Rivera Ortiz.

El Diario contactó a los líderes de la Legislatura en Puerto Rico (Cámara y Senado), ambos del PPD, y al presidente del Partido, y ninguno estuvo disponible para reaccionar a este tema.

Al momento, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha precisado la cantidad de dinero que deberá ser utilizada para la consulta. El Diario también se comunicó con personal de prensa de la CEE para que reaccionaran a esta historia, y al momento, se espera por la respuesta.

Un reporte reciente de El Nuevo Día señala que el 19 de enero el asunto de la cuarta papeleta se discutió en la CEE, y debido a que no hubo acuerdo entre los comisionados electorales, la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, le permitió acceso solo al comisionado electoral del Partido Republicano, Edwin Mundo, pero para discutir el tema de las primarias presidenciales, que es otra consulta que se realizará previamente. Otras versiones apuntan a que también se discutió el tema de la elección presidencial.

Aunque no precisó el gasto en fondos públicos que implicará la organización de la consulta, Padilla Rivera, manifestó al medio local que ya el dinero para la misma está presupuestado.

La funcionaria añadió que, en diciembre pasado, la oficia que representa solicitó el presupuesto para las elecciones generales del 5 de noviembre. Ese es el presupuesto de 2024-2025, que entraría en vigor el 1 de julio de este año, y que incluiría los fondos destinados a la papeleta presidencial.

Ya para el 24 de enero de 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló había firmado el Proyecto de la Cámara 851 que creó la “Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico” (Ley Núm. 12).

El proyecto fue presentado el 2 de marzo de 2017 por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y sus correligionarios Maricarmen Más Rodriguez y José Banchs Alemán.

La exposición de motivos del proyecto de ley indica que el mismo busca “garantizarle a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico el derecho a votar por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos; establecer los procedimientos para la celebración de elecciones presidenciales en Puerto Rico; asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la responsabilidad de supervisar estos procesos; y para otros fines relacionados. a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico el derecho a votar por el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, así como establecer los procedimientos para la celebración de elecciones presidenciales en Puerto Rico asignándole a la Comisión Estatal de Elecciones la responsabilidad de supervisar el proceso”.

Código Electoral de 2020 establece elecciones presidenciales

En el Código Electoral, aprobado en junio del 2020 (Ley Núm. 58 del año 2020) por la mayoría novoprogresista, se incluyó un subcapítulo mediante el que se establece que habrán elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir del 2024.

El Artículo 8.1.b. sobre Elecciones Presidenciales en el Código Electoral indica: “Se ordena, bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que, en el mismo día de cada elección general, comenzando con la que se realice en el año 2024, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico ejerza y reclame su derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América”.

El Código además dispone que “la realización de las elecciones presidenciales y el ejercicio del voto presidencial representan un fin público conforme a la ciudadanía americana; a la expresión vigente de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, como soberano en nuestro sistema democrático, rechazando la condición de subordinación colonial y reclamando la igualdad de derechos y obligaciones como ciudadanos americanos. Se autoriza, por lo tanto, la utilización de propiedad y fondos públicos para estos propósitos”.

Así las cosas, adicional a la papeleta presidencial, en las elecciones generales en la isla, los boricuas votarán en otras tres: la de gobernador, comisionado residente, municipales / Legislatura.

