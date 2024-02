Ryan García cuenta cómo Floyd Mayweather lo hizo cambiar de opinión sobre su próximo rival

Hace algunas semanas los rumores daban por sentado que Ryan García se enfrentaría a Rolando Romero por el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, el “Rolly” decidió ir por otro camino y recientemente se confirmó que peleará contra Isaac Cruz.

Ante esta decisión del campeón mundial, García había decidido cambiar de rumbo e ir a enfrentar a Devin Haney, campeón mundial de superligero avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, un consejo de una leyenda habría frenado la decisión del “King Ryan”.

Pues cuenta el propio Ryan en una entrevista con FightHype.com que Floyd Mayweather lo convenció para no ir ante Devin Haney, sino esperar su momento para pelear por el cinturón ante el mismo Rolly Romero.

“No mentiré, Floyd es demasiado influyente. Él me dijo ‘¿Por qué harías eso? ¿Por qué no peleas primero contra Rolly por el cinturón y después peleas contra Haney?’”, contó García en la entrevista con el portal FightHype.com.

El boxeador de ascendencia mexicana terminó dándole la razón al experimentado e invicto Mayweather. “Le dije ‘Eso tiene sentido, pero ya le dije a todos que pelearé contra Devin’ y él dijo que algunas cosas cambian. Estoy parafraseando, pero tome una decisión rápida”, completó el pugilista.

Por ahora García se quedó sin rival, aunque su promotora Golden Boy tiene pautada una pelea para él en el próximo mes de abril. Incluso Óscar de la Hoya, su promotor, comentó que el joven boxeador podría subir a las 147 libras para enfrentar a un grande de la categoría.

¿Mayweather intenta quitarle Ryan García a Óscar de la Hoya?

Ryan García se encuentra actualmente viviendo en Las Vegas y se le ha visto entrenando con Floyd Mayweather, además por sus recientes declaraciones el joven boxeador toma muy en serio los consejos del “Money” y ha comentado que “se la pasa genial” junto a Floyd.

Este acercamiento y vínculo que están generando ambos boxeadores parece no gustarle a Óscar de la Hoya, quien es el actual promotor de García, pues el “Golden Boy” podría especular que Mayweather quisiera seducir al joven pugilista de pasarse a su promotora.

Incluso hace poco a través de sus redes sociales De la Hoya publicó un mensaje claro y directo para el boxeador. “Floyd, si quieres darle a Ryan el secreto de la defensa en el ring, genial. Aparte de eso, si todavía eres un promotor como dice aquí, vete a la mierda”, enfatizó.

Sigue leyendo:

· Pitbull Cruz pide la ayuda de Floyd Mayweather para poder enfrentarse contra Ryan García

· Óscar de la Hoya lanza contundente mensaje a Floyd Mayweather por su acercamiento a Ryan García

· “Ambos queremos”: Pitbull Cruz revela al responsable de evitar su combate contra Ryan García