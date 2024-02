Bárbara de Regil se inspira en los malos hábitos de sus ex para la serie de ViX, “Lalola”

Bárbara de Regil cuenta que para construir su personaje en la serie “Lalola” (VIX), que estrena este viernes en la plataforma digital, tuvo que recurrir a recuerdos de sus ex novios, pues su esposo no le podía ayudar mucho.

“Fue muy difícil para mí inspirarme en alguien porque la persona más cercana que tengo es mi esposo Fernando, y Fernando es súper pulcro, es súper limpio.

“Lalola” se estrena hoy por ViX. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Y (dije) ‘¡ah, ya sé! Voy a pensar en amigos o en ex novios que tengo que yo decía ‘¡hijo de la madre!’ y ahí me inspiré”.

La actriz asegura que para esta serie tuvo que vencer cualquier tipo de pudor y toda la pena. “Me quité la vergüenza absolutamente porque sí es un proyecto que necesitaba yo tener menos (pena), cero de pena para poder lograr las escenas e interpretar a un hombre desenfadado, mujeriego y sucio, así cómo (hay) algunos”.

Bárbara de Regil y Diego Amozurrutia encabezan el elenco estelar de la serie “Lalola” (Vix+), que estrena hoy en la plataforma digital./ Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

La mexicana estará encarnando todos esos malos hábitos que las mujeres critican de los hombres.

“Yo sé que me van a hacer muchos memes con este personaje porque se presta a… Me costó mucho trabajo rascarme el pezón así de la nada, porque los hombres, pues si te da comezon te rascas, pero cómo mujer sí es como más pudoroso, entonces rascarme el pezón así en la televisíon.

“Eructar porque me tomé una cerveza y las mujeres es cómo… y el hombre es como…. pues sí me los aventaba, son míos los eructos, son míos, no son de postproducción.

“De repente, salía de bañarme con la toalla amarrada en la cintura, pues porque era hombre, en toples, me costaban muchas cosas, tuve escenas de besos con mujeres porque le gustan las mujeres y le daban asco los hombres”.

