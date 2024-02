Jaime Munguía quiere una mega pelea entre mexicanos con Canelo Álvarez para llenar el Estadio Azteca

El mexicano Jaime Munguía viene de derrotar al británico John Ryder hace unas semanas por la vía del nocaut en solo nueve rounds. Esta demostración de poder por parte del oriundo de Tijuana le volvió a servir de vitrina para uno de sus objetivos, que es enfrentar a Canelo Álvarez.

Incluso luego de la pelea el mexicano declaró ante los micrófonos cuando le preguntaron si ahora iría por Álvarez. “Sería una gran pelea entre mexicanos y, si nos da la oportunidad Canelo será un gran honor compartir el ring con él”, explicó.

Sin embargo el pugilista de 27 años tiene claro que será algo difícil enfrentar a Canelo. Pues hay otros rivales como David Benavídez que también están a la espera de subir al ring contra el campeón indiscutido del peso supermediano.

Cabe mencionar que en la actualidad Jaime Munguía es el boxeador que ocupa la posición número 1 del ranking realizado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 168 libras. Dicha situación lo ubica en un lugar de honor para ser considerado como el retador oficial por los títulos del Canelo Álvarez.

Incluso recientemente en una entrevista para el portal El Sol de Tijuana, el joven pugilista se atrevió a imaginar una gran pelea con Canelo Álvarez, poniendo incluso como escenario el gran Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Me gustaría muchísimo que fuera en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Sería algo muy importante. Muy grande. Pero la verdad que donde sea el escenario, va a ser una gran pelea contra Canelo. Canelo es peligroso por su mano derecha. He visto que pega los golpes con toda su fuerza. Debes de tener mucho cuidado a la hora de entrar a golpearlo”, comentó Jaime.

Por ahora Canelo parece no tomar en cuenta ni al joven Munguía, ni a David Benavídez para sus próximas dos peleas pautadas para mayo y septiembre de este año. Pues según cuenta ESPN el tapatío habría elegido a Jermall Charlo y a Terence Crawford para sus peleas de 2024.

Canelo evita pelear contra mexicanos

El campeón indiscutido del peso supermediano ha sido muy selectivo a la hora de elegir sus últimos rivales. En el caso de Munguía, quien desde hace algunos meses viene haciendo ruido para intentar colarse como el próximo retador de Canelo, la tiene aun más difícil por ser mexicano. Pues Álvarez ha dejado claro que prefiere evitar pelear contra boxeadores de su misma nacionalidad.

“Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”, había comentado Canelo en 2022.

