Kate del Castillo habla de su relación sentimental, ¿quién es Edgar Bahena?

La mexicana Kate del Castillo hace dos años inició una relación sentimental con Edgar Bahena, persona con la que se le ve muy sonriente y además comparten momentos especiales juntos, y así van quedando las anécdotas.

A su vez, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ le ofreció una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, momento donde conversaron sobre el corazón de ella. Por ello, comenzó diciendo lo siguiente: “Estoy muy feliz, estoy de una manera diferente, enamorada y tranquila”.

Pero, ¿a qué se dedica el hombre que acompaña la vida de Kate? Bahena es un director de fotografía de cine que ha tenido la oportunidad de haber trabajado en diversas producciones tales como: Herederos por accidente (2020), La Guzmán (2019), Los elegidos (2019), Tres milagros (2018), Falsos falsificados (2017) y Pacientes (2012).

“Creo que todas las veces anteriores que me enamoré no estaba tranquila, estaba siempre esperando algo o intranquila de que yo no estaba lo suficiente. Eso te mantiene en una cuerdita floja que siempre es incómoda”, agregó durante la conversación con Yordi.

Edgar además es un hombre que creció en Cuernavaca y tiene más de una década ejerciendo su profesión en este medio. A su vez, nació en el año 1983, aunque no se sabe la fecha exacta, por lo que se cree que podría tener entre 39 o 40 años. Se dedicó a estudiar la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Kate del Castillo expresó que se siente muy tranquila. / Foto: Mezcalent.

Del Castillo manifestó que nunca antes se había sentido de la manera en la que lo está haciendo hasta entonces, pues cree que su elección ha sido una de las mejores hasta la fecha.

“Por primera vez me siento que soy yo cien por ciento, que estoy con alguien que quiere estar conmigo y yo estoy con él porque quiero estar con él. Todo fluye, todo es fácil. Si es para toda la vida qué increíble, ya no estoy esperando más“, dijo la protagonista de telenovelas.

