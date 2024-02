Raúl de Molina fue al cirujano para conocer el proceso y retirar el exceso de piel tras perder peso

El presentador de televisión Raúl de Molina durante el año 2023 se mostró bastante motivado a querer rebajar para mejorar su estado de salud, y es que afortunadamente lo logró hacer debido a que bajó más de 60 libras. Además, explicó que asistió a un cirujano para saber qué podría hacer con la piel que ha quedado estirada.

El doctor le explicó a Molina que la pérdida acelerada de grasa puede provocar un exceso de piel, especialmente en áreas como el abdomen, las piernas y los brazos. Además, agregó que esto ocurre debido a la distensión y el estiramiento de la tez durante el aumento de libras, y cuando se rebaja rápidamente, esta no se logra ajustar correctamente al nuevo contorno corporal.

Raúl de Molina se ha mostrado muy motivado tras haber bajado unas cuantas libras. / Foto: Mezcalent.

“Fui al doctor para que me diera un estimado aquí, de quitarme y hacerme un tummy tuck. Entonces el doctor me dijo que no era un tummy tuck, que lo que hay que hacerme a mí es un body lift… Me dijo: ‘Te quito aquí, te hago esto, te lo subo para arriba y la recuperación, como tú no tienes que estar cargando peso ni nada, puedes estar de vuelta en el trabajo entre dos y tres semanas“, dijo durante una transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’.

El cirujano plástico sugirió a Raúl que se sometiera a una intervención quirúrgica, puesto a que son procedimientos diseñados para eliminar el exceso de piel y remodelar el contorno corporal. En el caso de él, este proceso podría ayudar a mejorar la apariencia de su abdomen y sus brazos.

El conductor Raúl de Molina volvería a Univision más tardar en tres semanas. / Foto: Mezcalent.

Sin embargo, para realizar un mayor esfuerzo físico deberá esperar que transcurran al menos unos seis meses, aunque hasta el momento no ha confirmado si se someterá a dicho proceso.

“Si se pone flaco, entonces hay que cambiar el nombre del programa”, “Eso está muy bien por su salud”, “Si eso te va a dar salud y calidad de vida y estás en mano de un buen doctor: hágale”, “Si siempre que se ponga en manos de expertos doctores y con todos los exámenes y análisis químicos de lo contrario NO”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

