Raúl de Molina revela que ha tomado la pastilla azul y confiesa cómo le ha ido: ‘Te empieza a faltar el aire’

Raúl de Molina, presentador de televisión, contó en ‘El Gordo y la Flaca’, programa de Univision, cómo ha sido su experiencia al tomar la famosa pastilla azul para mejorar su rendimiento en la cama.

En el show presentaron un reportaje en el que Juan Soler hablaba de este tema y explicaba que no era algo que le gustara mucho, ya que no le funcionó muy bien.

“No me acuerdo cuándo fue, pero estaban hablando justo de eso, una vez la probé y casi me explota la cabeza, no me fue bien”, comentó.

Indicó que luego de eso no intentó probarla nuevamente, y, aunque no le gustó, no descarta que pueda tomarla en unos años. “Dicen que lo que natura no da, la química lo presta, entonces bienvenidas las pastillas”.

Después de este mensaje, Raúl de Molina se sintió en confianza para hablar de su experiencia con este fármaco.

“Claro que la he usado, el problema mío es que ya te tomas una de 100 gramos y no te ayuda, y si te tomas una y media, te pone la cara roja, te empieza a faltar el aire, se te cierra, y yo digo, pero qué es esto”, dijo.

Además, el cubano-estadounidense afirmó que sí siente mareos.

Lili Estefan le preguntó a su compañero cuándo fue la última vez que la tomó y él le dijo: “Ni me acuerdo. La última vez no me trabajó muy bien la pastilla esa”.

La flaca siguió intrigada por varios aspectos de este fármaco y le consultó dónde se compra y él le indicó que el doctor Juan Rivera le dio una prescripción.

“Cuando yo estaba en ‘Sábado Gigante’ la vendían como en 12 dólares de contrabando”, afirmó la cubana-estadounidense.

Raúl de Molina habla de Tekashi 6ix9ine

Esta semana, el conductor del programa de entretenimiento, tuvo varias declaraciones que llamaron la atención. Además del tema de la pastilla azul, el famoso comentó acerca del caso de Tekashi 6ix9ine, quien fue detenido en la República Dominicana por presuntamente haber golpeado a su novia Yailin La Más Viral y a Wanda Díaz, madre de la cantante.

Debido a todo lo que ha ocurrido, Rauli, como le dicen de cariño, opinó que hay cosas que todavía no entiende de esta relación.

“La noticia que de verdad me sorprende es lo de Tekashi 6ix9ine, ese muchacho que tiene una cara tan buena, tan tranquilo que se ve y pasa todo esto, lo arrestaron, pero porque él mismo se entregó, fue a la Policía en República Dominicana y se entregó”, dijo.

Además de esto, afirmó: “Hay algo que yo no entiendo, lo fueron a repetir. Si Yailin está con Tekashi y él le pega a la madre de Yailin, ¿tú crees que ella va a seguir con Tekashi? Esto está un poco raro”.

