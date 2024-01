Raúl de Molina le da una sugerencia a Adamari López y tiene que ver con su exesposo Luis Fonsi

En la pasada emisión de ‘El Gordo y La Flaca‘, el presentador Raúl de Molina una vez más supo mostrar el buen humor por el que suele ser caracterizado y aprovechó para mencionar un nombre que ha estado sonando mucho en el mundo del espectáculo y se trata de Adamari López.

Molina tomó la determinación de asociar a la conductora con su nuevo programa que se llama ‘¿Quién caerá?’, y él dijo lo siguiente: “¿Tú no crees que Adamari quisiera invitar a su programa a Luis Fonsi, hacerle une pregunta que no sepa contestar y entonces que se caiga en el hueco?“.

Adamari López y el cantante Luis Fonsi se divorciaron en 2010. / Foto: Paul Hawthorne/Getty Images.

Clarissa Molina de inmediato le respondió a su compañero de labores dando por sentado lo que estaba diciendo, pues le dijo: “Seguramente”.

Raúl dio su opinión debido a que en el espacio que conduce López, pues ella realiza una serie de preguntas mientras el concursante está en el medio del plató y de no ser correcta su respuesta, este terminará cayendo por un gran agujero que hay en el piso del foro.

Adamari López canta canción de Luis Fonsi

Fue el lunes 8 de enero cuando la puertorriqueña estuvo visitando varios programas de Univision para promocionar el estreno del programa con el que regresó a la televisión. A su vez, uno de ellos fue ‘Despierta América’, espacio donde se llevó toda la atención por su cambio de look.

Los presentadores le hicieron una variedad de preguntas y una de ellas tuvo que ver con su pasado, y es que estamos hablando del momento en el que estuvo casada con Luis Fonsi. Sin embargo, lo sorprendente de este caso es el hecho de haber cantado ‘No me doy por vencido’, y no toda la audiencia quedó a gusto.

Luis Fonsi está casado con Agueda López y tienen dos hijos. / Foto: Mezcalent.

“Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular, que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó también a salir adelante en el momento que enfrenté la enfermedad y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí”, dijo en el matutino de Univision.

