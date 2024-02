Abuso sexual en escuelas de Nueva York: 56 ex alumnos acusan a maestro retirado

Thomas Bernagozzi, maestro jubilado de Long Island (NY), fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente a docenas de alumnos durante décadas y se espera que más presuntas víctimas se presenten.

Bernagozzi, quien actualmente tiene 76 años, fue originalmente detenido en diciembre y acusado de abusar sexualmente de niños bajo su cuidado en dos escuelas primarias en Bay Shore (condado Suffolk) entre las décadas 1970 y 2000. Dos ex alumnos varones lo denunciaron en virtud de una ley estatal que levantó el plazo de prescripción por abuso de un menor.

En diciembre los fiscales solicitaron que se detuviera a Bernagozzi con una fianza de $1 millón de dólares en efectivo, pero al final fue liberado con un dispositivo de vigilancia corporal. Ahora el miércoles 31 de enero fue procesado por una nueva acusación y se le impuso una fianza de $600,000 dólares, que su abogado prometió que sería depositada.

También el miércoles los fiscales alegaron que el Distrito Escolar de Bay Shore conocía e ignoró la conducta de Bernagozzi.

Hasta la fecha se han recibido 45 demandas civiles contra Bernagozzi y el Distrito Escolar bajo la Ley de Víctimas Infantiles del estado Nueva York y 11 ex alumnos más se han presentado desde su arresto, lo que eleva a 56 el número total de víctimas conocidas, informó News12.

Bernagozzi era un maestro muy querido y “venerado” por colegas y padres, dijeron los fiscales. Fuera del aula, dirigía muchas actividades extracurriculares, incluidas obras de teatro y deportes. También llevó a los niños a excursiones a playas, piscinas, espectáculos de Broadway y eventos deportivos.

Según los fiscales, una búsqueda en casa de Bernagozzi había desenterrado fotografías de cientos de estudiantes. Las edades de las víctimas oscilaban entre 4 y 8 años. Ron Hubbard, alumno de Bernagozzi en 1976 y uno de los que presentaron la demanda, le dijo a ABC News que el maestro lo acariciaba en el salón de clases y en los juegos de béisbol.

El actual Superintendente de Escuelas, Steven Maloney, se distanció el miércoles de la supuesta conducta de Bernagozzi. “Este ex empleado no ha estado afiliado al Distrito desde el año 2000”, dijo en un comunicado. “Debido a un litigio pendiente y en curso, el Distrito Escolar de Bay Shore no puede comentar sobre este asunto. El Distrito sigue comprometido a garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los estudiantes”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en octubre un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito en abril Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad, se declaró culpable.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda