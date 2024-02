Adamari López revela las cosas que pide para cuando se hospeda en un hotel por mucho tiempo

Adamari López, presentadora de televisión, compartió un video en su perfil de Facebook para hablar de las comodidades que le gusta tener cuando se hospeda por largo rato en un hotel.

Para hablar de este tema, comentó cómo hace cuando está en Uruguay, a propósito de la grabación del programa ‘¿Quién Caerá?’ y tuvo que pasar largo rato en el país.

En medio de esto, la boricua pidió varias cosas a la administración del hotel, como por ejemplo un gran número de ganchos, debido a la cantidad de ropa que tiene.

“Vean acá cómo todo lo pude colgar”, comentó para luego mostrar cómo quedó su clóset.

Otra de las cosas que necesitó la boricua en esta oportunidad fueron unas bandejas organizadoras para algunos productos de higiene personal. “Me veían pidiendo otra bandejita”, afirmó para mostrar el área en el que se acomodaba previo a la grabación del show.

La famosa mostró varias de las cosas que usa para alistarse, como cremas, cepillos, jabones, humectantes, tónicos, sueros, agua micelar, entre otras cosas.

Adamari López dijo que tiene una organización similar en su camerino, pues necesita de todas estas cosas para cuidarse y prepararse para salir ante cámara.

Luego de eso, la conductora dijo que capaz los trabajadores del hotel se quejaron por las cosas que les pidió, pero es algo que necesitaba para estar cómoda.

La también actriz mostró su outfit en esta ocasión y habló del frío que hace en Uruguay. “En el país donde estoy me regalaron esto, que es una ruana, y me protege del friíto, como cuando salgo de grabar a veces termino también un poquito tocadita de la voz, para cuidarme tengo una ruana que me tapa del frío, pero también me puse un pañuelito puertorriqueño, se los enseño, porque es muy lindo y me lo dio mi amiga Gloriana López Lay, que tiene todas las tradiciones de Puerto Rico”.

Por último, indicó: “Así disfruto de mi estancia en este país, pues lo mismo que hago en mi casa, lo hago aquí, así que, ¿ustedes qué hacen? ¿Sacan toda la ropa? ¿La dejan en la maleta? ¿Piden cosas? Yo como me estaba quedando muchos días tenía que pedir ganchos, gavetitas y todo lo que pudiera para sentirme como si yo estuviera en mi propia casa. Luego les cuento otras manías y cosas que hago aquí en el hotel”.