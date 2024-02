Carlo Ancelotti responde a Xavi sobre el Real Madrid: “No bajaré a un nivel que no es para profesionales”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió de manera simple pero firme a las afirmaciones de Xavi Hernández, su homólogo en el FC Barcelona. Xavi había declarado recientemente que LaLiga “está adulterada por completo”, a lo que Ancelotti replicó, expresando que como profesional no quiere descender “a un nivel que no es para profesionales” y pidió no ser preguntado más al respecto por respeto al fútbol español.

“Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, dijo Ancelotti cuando fue preguntado por la frase que Xavi dijo este viernes en rueda de prensa.

Además, Ancelotti abordó las acusaciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien había afirmado que el Madrid “tiene secuestrado” el VAR en España. El técnico del Real Madrid rechazó entrar en ese tipo de discusiones, subrayando que no baja a ese nivel.

La relación previa entre Ancelotti y Xavi, que era considerada positiva, se vio afectada por las declaraciones del entrenador catalán después del partido entre el Real Madrid y el Almería, así como por las decisiones arbitrales bajo la influencia del VAR.

Xavi, alineándose con Laporta, afirmó que los árbitros están condicionados por las críticas de Real Madrid Televisión, lo que, en su opinión, afecta la integridad de la competición. Expresó su desacuerdo con la influencia externa en las decisiones arbitrales y destacó la realidad de que estas influencias perjudican al Barcelona.

“Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir”, afirmó.

En relación con el rendimiento del Barcelona, Xavi admitió que el equipo no está “cumpliendo las expectativas”. A pesar de la dificultad actual, confía en mejorar y competir por los dos títulos restantes. También dejó claro que su decisión de renunciar al cargo al final de la temporada no está relacionada con la prensa ni la salud mental, sino con la necesidad percibida de un cambio de rumbo en el club. Aunque lamenta la falta de reconocimiento en el entorno azulgrana, destaca que fuera de España y entre los profesionales del fútbol se valora mucho el trabajo de su cuerpo técnico.

