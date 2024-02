Larry Page, cofundador de Google, compró Cayo Norte en Puerto Rico por $32 millones; alcalde de Culebra alega que islote siempre ha estado en manos privadas

Nueva York – El alcalde de Culebra, Puerto Rico, Edilberto Romero, declaró que Cayo Norte siempre ha tenido propietarios privados, esto en respuesta a la controversia que desató un reportaje de un medio estadounidense que señala que el cofundador de Google, Larry Page, compró el islote por $32 millones de dólares.

En declaraciones a El Nuevo Día, Romero añadió que no hay proyectos pendientes o solicitados para Cayo Norte.

“Aquí no ha venido ninguna solicitud de permiso, nada”, aseguró Romero.

“Casi nadie va a esa isla. Son muy pocas embarcaciones, pero no es como Culebrita o Luis Peña. Habrá gente que va de mil en cientos. No es una isla muy visitada por los turistas. No lo es”, argumentó el alcalde de Culebra.

Cayo Norte queda al noreste de Culebra y a unos 37 kilómetros al este de Puerto Rico, que es una isla municipio que forma parte de Puerto Rico al igual que Vieques.

A Culebra y Vieques, islas habitadas, hay viajes diarios en ferry no solo para los residentes, sino para visitantes y turistas.

Todas estas islas forman parte de un archipiélago.

El medio local publicó en mayo de 2022 que la corporación SVI Investment, de Daniel W. Shelley, vendió el cayo, en agosto de 2018, por $32.063 millones a US Virgin Island Properties LLC.

La escritura de venta señala que Shelley adquirió el islote en una subasta en enero de 2006 para pagar dos hipotecas que sumaban $10.1 millones.

Los dueños anteriores, la Sucesión de Leopoldo Padrón Rivera, impugnó la subasta en corte, pero la misma fue desestimada en el 2015.

Shelley fue uno de los que impulsó el desarrollo del ya inexistente hotel Cayo Largo, en Fajardo y Ceiba.

También fue propietario de Marina Puerto del Rey por la misma zona.

El artículo de El Nuevo Día también explica que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene una servidumbre de conservación desde 2012.

Esta semana, el medio Business Insider reseñó en un artículo que US Virgin Island Properties LLC., con sede en California, está vinculada a Lage.

No están claras cuáles son las intenciones de Lage con el cayo.

Con Cayo Norte, ya son cinco las islas, en el Caribe y en el Pacífico Sur, que el ejecutivo de 50 años ha adquirido.

Por las Islas Hans Lollik (Lollik Islands), no muy lejos del islote en Puerto Rico, el multimillonario pagó $23 millones en 2014.

La compra de Cayo Norte se dio en dos partes

El reportaje de Business Insider, que incluye referencias a documentos del proceso de compraventa, destaca que el proceso se dividió en dos partes. Lage y su esposa, Lucinda Southworth, primero adquirieron la mayor parte de la isla por $28.7 millones; y, luego, compraron lo que quedaba por $3.4 millones.

Los documentos presentados ante el registro de propiedad de Fajardo, municipio al este de Puerto Rico, detallan que el trámite fue validado por Cristina Rosado en nombre de Assumption LLC. Assumption LLC es la entidad matriz que maneja la mayoría de las inversiones realizadas por Page y Southworth.

Aparentemente, el proceso de compra de Cayo Norte se hizo de forma tan privada que ni siquiera funcionarios en la isla y miembros de la familia Padrón estaban claros de los detalles. Algunos incluso pensaban que Shelley continuaba como dueño de la propiedad, señala el reporte del medio con sede en Nueva York.

Aunque al momento no hay pruebas de que se esté haciendo algún tipo de construcción o desarrollo en el islote, locales manifestaron haber visto helicópteros aterrizando por el cayo e hidroplaneadores, un vehículo marítimo para el transporte de viajeros que se desliza sobre un esquí. Algunos temen que Page no perserve la zona de alto valor ecológico.

Page, cuya fortuna se estima en $100,000 millones, no respondió a la solicitud de comentarios de Business Insider.

Luego de que el medio estadounidense reseñara la historia, grupos de la diáspora compartieron el contenido en redes como X con señalamientos de que Page había comprado “calladito” el cayo, y de que es una muestra de que extranjeros, particularmente estadounidenses, le están arrebatando tierras a los locales.

Los multimillonarios extranjeros ven en Puerto Rico un “paraíso” fiscal y económico

El tema de multimillonarios inversionistas en Puerto Rico ha tomado mayor auge en los últimos años debido a campañas en redes por parte de grupos como “Puerto Rico No se Vende”, “Losing Puerto Rico” “Abolish Act 60” y “Otro Puerto Rico”.

El centro de la denuncia es la Ley 22, parte del Código de Incentivos de Puerto Rico o Ley 60, que otorga exenciones fiscales a extranjeros que se relocalicen en la isla.

La ley ha llevado a un mayor traslado y establecimiento de multimillonarios en la isla a través de la compra de propiedades. Algunos de estos recipientes están ligados a la industria de las criptomonedas.

Los beneficiarios de los decretos contributivos no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital bajo la promesa de que invertirán y generarán empleos en el territorio.

Los opositores a los incentivos establecidos bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” alegan que, lejos de aportar al desarrollo económico del país, la exención le resta ingresos al Departamento de Hacienda e incentiva la gentrificación y el desplazamiento de locales.

El año pasado, medios dentro y fuera de la isla reseñaron que el Servicio de Rentas Internas (IRS) mantiene activa una pesquisa contra unos 100 beneficiarios de la Ley 22, que podría traducirse en acusaciones criminales.

Las indagatorias buscan determinar si estas personas habrían mentido sobre su estancia en la isla y sus ingresos.

Cabe señalar que en el caso de Page, no hay información que apunte a que es recipiente de algún decreto bajo la Ley 22.

Sigue leyendo:

Entrevista: Representante Delia Ramírez sigue de cerca el tema de extranjeros que no pagan impuestos bajo Ley 22 y desplazamientos en Puerto Rico

Brock Pierce y Joseph Lipsey, con decretos contributivos bajo Ley 22 en Puerto Rico, enfrentados en demanda por hotel W en Vieques

SNAP, energía renovable, Ley 22 y estatus, cuatro temas clave en la agenda para Puerto Rico en el 2024