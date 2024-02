Resultados y posiciones: Así va la Serie del Caribe 2024

La Serie del Caribe 2024 inició el pasado 1 de febrero y sigue su curso en la primera fase de todos contra todos. Los siete equipos que representan a sus respectivos países siguen en la lucha por un cupo a la fase final del torneo y con el formato tan corto de la competición ya se empiezan a perfilar algunos favoritos.

Resultados de las dos primeras jornadas

El debut de la Serie del Caribe 2024 estuvo a cargo de Nicaragua y Puerto Rico. En este encuentro los boricuas se impusieron 5-2 sobre los centroamericanos. Mientras que Curaçao dio la sorpresa y venció a México. Por otro lado Venezuela hizo lo propio ante República Dominicana con pizarra 3-1.

La segunda jornada vino en debut de Panamá, quien no tuvo acción el primer día, y con contundencia venció a Curaçao 7-3. Más tarde Dominicana se repuso de la derrota sufrida y derrotó a Nicaragua 5-4, mientras que México sumó su segunda, y casi lapidaria, derrota ante Puerto Rico 2-0. Venezuela descansó en el segundo día de competición.

La novena Vinotinto abrió la tercera jornada con un triunfo ante Curaçao 4-2 que lo coloca momentáneamente en la cima de la clasificación y a la espera del resto de la jornada.

Juegos del resto del calendario

La acción de la Serie del Caribe 2024, que se lleva a cabo en el LoanDepot Park de Miami, continúa este domingo con lo encuentros entre Panamá vs. Nicaragua, Puerto Rico vs. Venezuela y México vs. República Dominicana.

Tabla de posiciones

Por el momento Venezuela, representados por los Tiburones de La Guaira, van líderes del campeonato con dos victorias al hilo. En el segundo lugar le sigue Criollos de Caguas de Puerto Rico, Federales de Chirriquí (Panamá), Tigres del Licey (República Dominicana), Curaçao Suns, Naranjeros de Hermosillo (México) y Gigantes de Rivas (Nicaragua)

Tabla de posiciones actualizada de la Serie del Caribe Miami 2024.



Fuente: @LIDOMRD. pic.twitter.com/ZjNutDU6H0 — Fuera de Record con Elvis Lima (@fueraderecord45) February 3, 2024

Formato de la Serie del Caribe 2024

Al ser siete participantes habrá un formato todos contra todos, donde cada equipo jugará un partido con cada rival. Serán tres encuentros por jornada y un equipo descansará cada día.

Los cuatro mejores posicionados en la tabla general de clasificación pasarán a la semifinal. En esta instancia se jugará a partido único para disputar un cupo a la gran final de la Serie del Caribe 2024. Mientras que los perdedores disputarán el encuentro por el tercer y cuarto lugar.

Sigue leyendo:

· Serie del Caribe Miami 2024: Formato, equipos clasificados y calendario

· Jugadores de las Grandes Ligas que disputarán la Serie del Caribe 2024

· Adrián Beltré en Cooperstown: Conoce a los 19 latinos que figuran en el Salón de la Fama