Ángela Aguilar viajó a Cuba para promocionar su nuevo álbum

La cantante mexicana Ángela Aguilar ha sorprendido a todos con el estreno de ‘Boleros’, un álbum con el que rinde tributo a este género musical tan popular en Latinoamérica.

El lanzamiento del disco está acompañado de un video tipo documental donde se muestra el viaje que Aguilar hizo a la Habana, Cuba, para descubrir las raíces del bolero.

Aguilar explica que durante los últimos años se ha encargado de mostrar las raíces de México, su país, pero que quería hacer lo mismo con un género tan conectado a los músicos mexicanos. Asegura que Cuba y México siempre han estado muy conectados.

“He hablado tantas veces de mis raíces, de mi familia, de las canciones de mi tierra. Pero como soy muy curiosa e inquieta, también me pongo a pensar en los orígenes de tantas otras canciones y de otros tipos de música“, empieza, “Y he descubierto que mucha de la música que los latinoamericanos tenemos tatuada en el corazón tiene raíces muy profundas en un lugar al que nunca he ido”.

Durante le material no queda claro en dónde se hospedó durante su visita a la Habana, pero sí se ve todas las actividades que compartió con sus habitantes, las calles que recorrió y la comida que prodó.

Estando en la capital de Cuba logró visitar y conversar con personas relacionadas o especializadas en el género musical. Por los momentos solo hay un extracto del documental en YouTube, pero se sabe que la versión completa estrenará en las salas de cine de México.

En ‘Boleros’, el disco, la cantante reversiona nueve boleros famosos como: ‘Somos novios’, ‘Obsesión’, ‘Luna lunera’, ‘Quizás, quizás, quizás’, ‘Solamente una vez’, ‘Contigo en la distancia’, ‘Piensa en mí’, ‘Toda una vida’ y ‘Piel Canela’. Los videoclips de cada tema también fueron filmado en la isla.

El documental está dirigido por Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, y por Simon Fuller.

Sigue leyendo:

• Ángela Aguilar deslumbra con un ceñido vestido rojo que marcan sus curvas de forma perfecta

• Ángela Aguilar disfruta de un día en la playa y comparte fotos en bikini

• Ángela Aguilar: Impactante como Catrina en el día de muertos